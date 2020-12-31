Эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться напряженной и тревога специалистов усиливается с наступлением праздников. «КП» рассказывает последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 31 декабря 2020.За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 192 пациентов, общее число больных в данный момент превысило восемь тысяч и составляет 8093. Из них более трех тысяч – в Краснодаре.- Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 485,2. 18527 человек выписаны с выздоровлением, в том числе за последние сутки 130. 915 пациентов с COVID-19 умерли, 148 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 5 пациентов – на ЭКМО, – сообщили в минздраве региона.С 31 декабря в регионе впервые с весны открываются кинотеатры. Они смогут собирать на сеансы до 15% зрителей от вместимости зала с соблюдением всех санитарных требований.На курортах в горах Сочи ожидается наплыв туристов. Медицинские организации продолжат работу и в праздники.Ограничений на въезд в Краснодарский край нет, однако у туристов могут измерить температуру. При симптомах ОРВИ заболевших направят в обсерваторы, где у них возьмут тест на коронавирус, после чего будет принято решение о дальнейшем лечении.КОНКРЕТНОКоронавирус в Краснодаре 31 декабря 2020В Краснодаре за минувшие сутки зафиксирован 58 новых случаев заражения.Коронавирус в Анапе 31 декабря 2020В Анапе положительный тест на коронавирус получили 4 пациента.Коронавирус в Сочи 31 декабря 2020В Сочи подтвердился диагноз у 24 человек.Коронавирус в Геленджике 31 декабря 2020В Геленджике за последние 24 часа выявлены 13 случаев заражения COVID-19.Коронавирус в Туапсе 31 декабря 2020В Туапсинском районе за последние сутки выявлены 4 новых случая заболевания коронавирусомКоронавирус в Ейске 31 декабря 2020В Ейском районе за минувшие сутки 3 заболевших.