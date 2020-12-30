Приморским районный суд Новороссийска рассмотрел уголовное дело в отношении 42-летнего водителя туристического автобуса «Hyundai» Романа Полякова.Трагедия под Новороссийском произошла 7 августа 2019 года.Поляков, страдающий эпилепсией, перед поездкой принял лекарство и сел за руль экскурсионного автобуса с 40 пассажирами.На 16-ом километре трассы Новороссийск - Керченский пролив водител ю внезапно стало дурно, у него закружилась голова. Мужчина потерял контроль за автобусом и врезался на спуске в Volkswagen Touareg, в котором ехали шесть человек. В результате ДТП погибли трое детей в возрасте от 4 до 15 лет и 33-летняя женщина, которые находились в Volkswagen. Четыре участника аварии получили травмы различной степени тяжести.На заседании судебной инстанции подсудимый в своем последнем слове попросил прощения у родственников погибших. Адвокат Полякова при этом всячески старался доказать, что ДТП не было связано с употреблением лекарства его подзащитным.- Суд пришел к выводу о виновности подсудимого. С учетом всех обстоятельств, ему назначено наказание в виде 11 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил,- сообщает пресс-служба краевого суда.