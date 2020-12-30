На Кубани по-прежнему сохраняется масочный режим. Жители должны использовать маски во всех общественных местах, в том числе, при посещении магазинов, вокзалов, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, а также при прогулках на свежем воздухе.Сохраняется и требование по соблюдению санитарной дистанции в полтора метра.Все так же запрещены развлекательные и культурные мероприятий. Число участников деловых мероприятий не должно превышать 100 человек.- С 31 декабря разрешается посещение кинотеатров, но при условии загрузки зрительного зала не более 15% от его вместимости,- говорится в постановлении.Для жителей края с хроническими болезнями, и для граждан старше 65 лет рекомендуется режим самоизоляции.