Сегодня стало известно расписание матчей «Краснодара» в чемпионате России после Нового года. Сейчас команда Мурада Мусаева находится в отпуске. Он продлится до начала января. Этой зимой «быки» проведут два сбора. Первый сбор пройдет в ОАЭ с 13 по 27 января, второй – в испанской Марбелье. Затем команда вернется в Краснодаре, где продолжит подготовку к матчам 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо».Расписание матчей «Краснодара» после Нового года18 февраля. Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч. «Краснодар» – «Динамо Загреб». Начало матча 20:55 мск.20-21 февраля. Кубок России. 1/8 финала. «Краснодар» – «Сочи»25 февраля. Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч. «Динамо Загреб» – «Краснодар». Начало матч 23:00 мск.28 февраля. РПЛ. 20-й тур. «Краснодар» – «Урал». Начало матча 19:00 мск.7 марта. РПЛ. 21-й тур. «Спартак» – «Краснодар». Начало матча 19:00 мск.14 марта. РПЛ. 22-й тур. «Тамбов» – «Краснодар». Начало матча 16:30 мск.После первой части сезона «Краснодар» идет на седьмой позиции в Российской премьер-лиге с 30 очками. Он на 11 баллов отстают от лидирующего «Зенита».