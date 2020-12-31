Дед Мороз в этом году, как и вся страна, соблюдает все правила – носит маску и ушел на самоизоляцию. Но через своих помощников все же передал ребятам подарки. Акцию «Комсомольской правды» «Напиши письмо Деду Морозу» поддержали партнеры - КМТО \\"Премьера\\", ТРК «ОZ Молл», магазин детских игрушек «Бим Бом» и наши волшебники – депутат Калининского района Роман Поливода и руководитель PR-агентства PR GROUP ARTEMYEVA Анна Артемьева.Писем Деду Морозу и рисунков от ребят из всех уголков Кубани пришло больше 300. Многие просили у новогоднего волшебника снега, ведь на Юге его всегда так не хватает, были дети, которые писали, чтобы их близкие были здоровы, ведь год был сложный. А другие просто поздравляли всех с Новым годом. 5-летний Андрей из Новопокровского района написал, что год для его семь был сложный из-за коронавируса, что у него в семье трое ребятишек и мама работает в местной больнице санитаркой. Партнеры акции, детский магазин «Бим Бом» отправил всей семье подарки к Новому году.Маленькая девочка из другого района Кубани попросила у новогоднего волшебника шахматы. И получит их от наших партнеров. Отправился почтой и мяч для начинающего футболиста из Славянска-на-Кубани, и куклы для девочек из других районов и многие другие подарки.Но у нашей акции были еще и другие условия – среди всех присланных работ проходило голосование. И по результатам народного голосования первая тройка победителей получила подарки от «Комсомолки» и от наших партнеров - КМТО «Премьера» и OZ МОЛЛ.1 место - Матвей Буйко из Усть-Лабинска. Он получил письмо от Деда Мороза, сертификат в батутный центр OZ МОЛЛ на 5000 рублей и пригласительный на любой спектакль КМТО «Премьера».2 место - Дарина Лозицкая из Староминсокго района. Набор для творчества от OZ МОЛЛ, пригласительный на любой спектакль КМТО «Премьера» и подарки от магазина «Бим Бом».3 место – Алисия Пирогова из станицы Тбилисской. Подарочная карта OZ МОЛЛ на 1000 рублей, пригласительный на любой спектакль КМТО «Премьера» и подарки от магазина «Бим Бом».А вот партнер акции – депутат Красноармейского района Роман Поливода сделал подарки краснодарским участникам акции. Игрушки он лично развез ребятам.5-летний Егор даже рассказал исполняющему обязанности Деда Мороза стихотворение и сфотографировался с ним под нарядной елкой.Коля Тыщенко показал Роману свой виг-вам, который стоит у него в комнате.5-летний Артем Гридчин получил от нашего партнера Романа Поливода и магазина игрушек «Бим Бом» подарки.Большую куклу вручили и Алене Дяченко из станицы Старокорсунской.Дети и их родители были в восторге. Пока есть такие отзывчивые помощники у Деда Мороза, ребята без подарков не останутся. Кстати, остальным участникам акции, которых выбрали наши партнеры, «Комсомолка» отправила подарки Почтой России и их мальчишки и девчонки скоро получат.