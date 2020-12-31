В Краснодарском крае 31 декабря открылись кинотеатры. Казалось бы, это стало долгожданным событием.29 декабря на специальной итоговой встрече с журналистами ведущих СМИ региона губернатор Вениамин Кондратьев анонсировал возобновление работы этой отрасли после почти 10-месячного простоя.Это стало совместным решением эпидемиологов и властей.- Мы считаем возможным открыть кинотеатры, хотя эпидемиоологическая обстановка, конечно, еще далека от идеальной. Но с соблюдением всех требований, посещать кинозалы, мы думаем, будет безопасно, - ответил глава Кубани на вопрос \\"Комсомольской правды\\".Но в первый день работы кинотеатров ажиотажа не наблюдалось.Кассы были закрыты – билеты можно было купить только онлайн. Фильмы шли практически при пустых залах: зрителей можно было пересчитать по пальцам.Интересно, что киноманы в масках не изменяли традициям и приносили в зал попкорн и напитки.Возможно, зрителей отпугивают строгие ограничения, санитайзеры и маски. Хотя все сделано для их же безопасности.Плотность зала во время показа не должна превышать 15 процентов, а расстояние между зрителями - не меньше 1,5 метров (если вы не члены одной семьи или компании).Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, работа кинотеатров в регионе встала, начиная с марта 2020 года, из-за страха распространения коронавируса.