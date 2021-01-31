За какие спортивные команды болеем в январе в Краснодаре

Джордан Кроуфорд Фото: пресс-служба ПБК Локомотив-Кубань

Спортивный сезон в России продолжается. Такого понятия, как новогодние каникулы, у атлетов банально нет.

Игроки баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» знают об этом лучше всех. В этом году они выйдут на площадку уже 3-го января. В «Баскет-Холле» «железнодорожники» примут подмосковные «Химки», одного из прямых конкурентов в борьбе за победу в Единой Лиге ВТБ.

Расписание игр ПБК «Локомотив-Кубань» в январе

3 января, воскресенье. Единая Лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» - «Химки». Начало в 14:30.

9 января, суббота. Единая Лига ВТБ. «Астана» - «Локомотив-Кубань». Начало в 11:00.

16 января, суббота. Единая Лига ВТБ. «Нижний Новгород» - «Локомотив-Кубань». Начало в 17:00.

23 января, суббота. Единая Лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» - «Парма». Начало в 16:00.

31 января, воскресенье. Единая Лига ВТБ. «Зенит» - «Локомотив-Кубань». Начало в 17:30.

На следующий день, 4-го января, возобновится сезон в женской волейбольной суперлиге. Краснодарское «Динамо» во дворце спорта «Олимп» примет «Липецк», одного из аутсайдеров розыгрыша турнира. Команда Константина Ушакова проведет в январе сразу пять домашних матчей.

Расписание игр ВК «Динамо» в январе

4 января, понедельник. Суперлига. «Динамо» - «Липецк». Начало в 17:00.

11 января, понедельник. Суперлига. «Динамо» - «Тулица».

16 января, суббота. Суперлига. «Динамо» - «Динамо-Ак Барс».

22 января, пятница. Суперлига. «Динамо» - «Локомотив».

30 января, суббота. Суперлига. «Динамо» - «Уралочка-НТМК».

Последней выйдет из мини-отпуска гандбольная «Кубань». 9 января «желто-зеленые» в Австрии сыграет с местным «Шиофоком» в 1-м туре групповой стадии Лиги Европы. Первый домашний поединок в новом году команда проведет в воскресенье, 17-го января. Во дворце спорта «Олимп» она примет бельгийскую «Дунареа». По информации «КП» – Кубань, краснодарский клуб впервые в сезоне сыграет со зрителями на трибунах.

Расписание игр ГК «Кубань» в январе

9 января, суббота. Лига Европы. «Шиофок» - «Кубань». Начало в 20:00.

17 января, воскресенье. Лига Европы. «Кубань» - «Дунареа». Начало в 14:00.

20 января, среда. Суперлига. «Лада» - «Кубань». Начало в 18:00.

23 января, суббота. Лига Европы. «Флери Луаре» - «Кубань». Начало в 20:00.

28 января, четверг. Суперлига. «Кубань» - «Звезда». Начало в 19:00.