За какие спортивные команды болеем в январе в Краснодаре

Джордан Кроуфорд Фото: пресс-служба ПБК Локомотив-Кубань
Спортивный сезон в России продолжается. Такого понятия, как новогодние каникулы, у атлетов банально нет.
Игроки баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» знают об этом лучше всех. В этом году они выйдут на площадку уже 3-го января. В «Баскет-Холле» «железнодорожники» примут подмосковные «Химки», одного из прямых конкурентов в борьбе за победу в Единой Лиге ВТБ.
Расписание игр ПБК «Локомотив-Кубань» в январе
3 января, воскресенье. Единая Лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» - «Химки». Начало в 14:30.
9 января, суббота. Единая Лига ВТБ. «Астана» - «Локомотив-Кубань». Начало в 11:00.
16 января, суббота. Единая Лига ВТБ. «Нижний Новгород» - «Локомотив-Кубань». Начало в 17:00.
23 января, суббота. Единая Лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» - «Парма». Начало в 16:00.
31 января, воскресенье. Единая Лига ВТБ. «Зенит» - «Локомотив-Кубань». Начало в 17:30.
На следующий день, 4-го января, возобновится сезон в женской волейбольной суперлиге. Краснодарское «Динамо» во дворце спорта «Олимп» примет «Липецк», одного из аутсайдеров розыгрыша турнира. Команда Константина Ушакова проведет в январе сразу пять домашних матчей.
Расписание игр ВК «Динамо» в январе
4 января, понедельник. Суперлига. «Динамо» - «Липецк». Начало в 17:00.
11 января, понедельник. Суперлига. «Динамо» - «Тулица».
16 января, суббота. Суперлига. «Динамо» - «Динамо-Ак Барс».
22 января, пятница. Суперлига. «Динамо» - «Локомотив».
30 января, суббота. Суперлига. «Динамо» - «Уралочка-НТМК».
Последней выйдет из мини-отпуска гандбольная «Кубань». 9 января «желто-зеленые» в Австрии сыграет с местным «Шиофоком» в 1-м туре групповой стадии Лиги Европы. Первый домашний поединок в новом году команда проведет в воскресенье, 17-го января. Во дворце спорта «Олимп» она примет бельгийскую «Дунареа». По информации «КП» – Кубань, краснодарский клуб впервые в сезоне сыграет со зрителями на трибунах.
Расписание игр ГК «Кубань» в январе
9 января, суббота. Лига Европы. «Шиофок» - «Кубань». Начало в 20:00.
17 января, воскресенье. Лига Европы. «Кубань» - «Дунареа». Начало в 14:00.
20 января, среда. Суперлига. «Лада» - «Кубань». Начало в 18:00.
23 января, суббота. Лига Европы. «Флери Луаре» - «Кубань». Начало в 20:00.
28 января, четверг. Суперлига. «Кубань» - «Звезда». Начало в 19:00.