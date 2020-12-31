Как праздновали Рождество и Новый год на Кубани и в Екатеринодаре более века назад? Об этом рассказала «Комсомольская правда» - Кубань» историк, руководитель отдела городских экскурсий бюро путешествий и экскурсий «Краснодаръ» Елена Перетриева.В старину из двух зимних праздников основным, конечно, было Рождество. И ёлки ставили и украшали к Рождеству, и в этот праздник зажигали свечи. Игрушки, как правило, даже в богатых семьях, делали сами.К слову сказать, ёлку можно было купить за 1 рубль, в то время как набор ёлочных игрушек стоил от 50 копеек до 200 рублей.Празднование Нового года как раз приходилось на середину Святок. В последний день уходящего года в кубанских станицах особенно веселилась молодежь. По домам «водили Мыланку», то есть наряженную девушку и пели особые песни-пожелания, щедровки, причем желали не богатства, а прежде всего здоровья и урожая.Щедровали в основном, девушки и женщины. А вот парни предавались новогодним шалостям. Например, обычным делом было снять калитку или ворота и занести ее на другой край станицы, причем «страдали» дворы либо «девок гулящих», либо очень уж «строгих».Был популярным и обряд «вождения козы». Толпа ряженых ходила от двора ко двору, спрашивая у хозяев, пустят ли они «козу» (молодого человека в тулупе шерстью наружу, в маске с рогами и колокольчиком) в дом? Как правило, гостей охотно пускали, потому что верили, что в доме, где побывала «коза», в следующем году будет достаток и благополучие.По древнему славянскому обычаю пекли очень высокий хлеб, чтобы за ним не было видно хозяина дома. А чтобы жизнь была богатой, под скатерть стелили солому.Ровно в полночь три пушечных выстрела в Екатеринодарской крепости возвещали о наступлении Нового года.Считалось, что в первый день нового года первым в дом должен зайти мужчина, поэтому парни и подростки утром первого января ходили «посевать».В зимние праздники устраивались кулачные бои, которые происходили между мужчинами, проживавшими на разных концах станицы. Детские праздники начинались 25 декабря и заканчивались после празднования Нового года.Праздновали Новый год и в учебных заведениях. Дети и учителя наряжали ёлку, пели песни, ставили спектакли.Начало XX столетия было встречено без особого пафоса и каких-либо сверхъестественных увеселений. Разве что, в 1900 году, детских благотворительных ёлок было столько, что редакция газеты «Кубанские областные ведомости» вынуждена была опубликовать просьбу не присылать больше заметок о них.В канун нового года в городе шла очень бойкая торговля, устраивались ярмарки. Одна, из которых, была в доме Богарсуковых, где распродавали ткани и бумажные товары. Он славился новогодними вечеринками. Традиционным подарком на них был необыкновенно вкусный лимонный пирог. Именно кусочек пирога получал каждый гость, уходя домой.За полчаса до наступления Нового года в войсковом Александро-Невском соборе (ранее он находился на месте современного фонтана в сквере имени Жукова) служили молебен, на котором присутствовал атаман, генералы, штаб- и обер-офицеры, а также классные чины. Из собора многие отправлялись в войсковое собрание, где в полночь наказной атаман принимал поздравления.Надо сказать, что дети не принимали участие во встрече Нового года, они мирно спали, в то время как взрослые посещали различные праздничные мероприятия.Новый год праздновали и в домашнем кругу. Екатеринодарцы ходили друг к другу в гости, устраивали домашние спектакли, концерты, детские праздники.