«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 1 января 2021. Темпы распространение каронавирусной инфекции набирают обороты. В Краснодарском крае за минувшие сутки очередной антирекорд - 194 новых заболевших. Общее число заболевших приближается к 28 тысячам.- Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 488,5, – сообщили в региональном министерстве здравоохранения. - Сейчас в стационаре находятся 1568 пациентов с COVID-19, на дому лечатся 6564 человека.На Новый год в отели Красной Поляны заехали свыше 35 тысяч туристов. Но горнолыжный сезон проходит в условиях жестких ограничений. На горных курортах будет запущен праздничный фейерверк. Однако, большинство туристов наблюдало розы салюта и из гостиничных номеров.- Мы делаем все необходимое, чтобы не допустить очередей, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель главы города Сочи Владимир Пушкарев. – Кабинки канатных дорог проходят дезинфекцию каждые три часа. Туристов просим соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки.Праздничные новогодние мероприятия на курорте проходят онлайн.– Съемки концертных номеров проводились в разных районах города, что позволит жителям и гостям курорта совершить своеобразную видео экскурсию по празднично украшенному Сочи. Концерт можно будет увидеть во время новогодних каникул на ютуб-канале «НЕреальНО культурНО», на муниципальных экранах города, на телеканале «Сочи 24», – уточнила начальник управления культуры администрации Сочи Марианна Устинова.Коронавирус в Краснодаре 1 января 2021В Краснодаре за минувшие сутки зафиксировано 62 новых случаев заражения.Коронавирус в Анапе 1 января 2021В Анапе за последние сутки зафиксировано три новых случаев заболевания.Коронавирус в Сочи 1 января 2021В сочинских больницах число пациентов с коронавирусной инфекцией выросло еще на 19.Коронавирус в Геленджике 1 января 2021В Геленджике за последние 24 часа десять новых случая заболевания.Коронавирус в Туапсе 1 января 2021В Туапсинском районе за минувшие сутки зафиксировано 6 случаев COVID-19.Коронавирус в Ейске 1 января 2021В Ейском районе за последние 24 часа пять новых случая заболевания.