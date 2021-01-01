Заглядывая в календарь, жители Кубани по привычке готовятся не только к празднику, но и подорожанию коммуналки. Событие для многих малоприятное. Но, к счастью, новогодний подарок все-таки будет – расценки с 1 января 2021 года не изменятся.- Тарифы индексируются раз в год уже на протяжении семи лет, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном департаменте цен и тарифов. - 1 июля 2020 года стоимость услуг уже изменилась, так что 1 января повышение платежей за коммунальные услуги не будет.Все расценки останутся на прежнем уровне.НА ЗАМЕТКУСколько будем платитьЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯДля тех, кто живет по обычным счетчикам в доме с газовой плитой в городе, цена за один киловатт остается на уровне 5,02 рубля. Для горожан, проживающих в домах с электроплитами, и жителей сельских населенных пунктов, - 3,52 рубля.Жители Краснодара, у которых установлен счетчик день/ночь, за потребленный киловатт с 07:00 до 23:00 по-прежнему платят 5,62 рубля. Проживающие в домах с электроплитами и сельского населения - 3,76 рубля.Ночной тариф также не изменится - 3,02 рубля. Для сельского населения и городского населения в домах с электроплитами - 2,12 рубля.МУСОРЦена за обращение с ТКО тоже останется неизменной - жители города будут платить 387,44 рубля за кубометр.ГАЗПодорожания голубого топлива произошло не с 1 июля, а с августа. Тем не менее, расценки останутся прежними - 5,63 рубля за кубометр.ХОЛОДНАЯ ВОДА И ВОДООТВЕДЕНИЕНе изменятся с 1 января и тарифы на воду для потребителей ООО «Краснодар Водоканал». Холодное водоснабжение, как и прежде, обойдется в 38,71 рубля за один куб, а за водоотведение заплатим 28,16 рубля.КАПРЕМОНТСтоимость тарифа останется неизменной - размер взноса, как и прежде, составляет 5,32 рубля за квадратный метр.ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯНа том же уровне остался и тариф на тепловую энергию, которую используют для отопления и горячего водоснабжения в домах краснодарцев. За 1 гигакалорию мы будем платить 2072,66 рублей, если вас обслуживает «Автономная теплоэнергетическая компания» - филиал «Краснодартеплоэнерго».*Тарифы указаны на основе данных крупных поставщиков услуг.