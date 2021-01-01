Для настоящего фаната бега даже новогодняя ночь - это еще один повод выйти на дистанцию. Надеть кроссовки и спортивную форму утром 1 января - лучшая прививка от «желе» на боках и для тех, кто просто устал каждый Новый год начинать с оливье.В Краснодаре для всех желающих ежегодно организовывают спортивное мероприятие - забег по улицам кубанской столицы. Исключением не стал и 2021-й.Несмотря на коронавирусную инфекцию, присоединиться и провести первый январский день в кругу спортсменов и просто любителей бега дали возможность всем. Правда, в этот раз участникам напомнили об ограничениях, которые введены в городе.- Забег пройдет с раздельным стартом, но по-прежнему в праздничных новогодних костюмах, - напоминали организаторы. - Соблюдаем дистанцию! При необходимости используйте дезинфекторы для рук.Дистанция в этот раз составила 2021 метров - с каждым годом она увеличивается на метр. На старт вышли не только профессионалы и любители легкой атлетики.В числе бегунов были семьи с детьми, бегуны в возрасте и даже люди, которые пришли вместе со своими питомцами.Кстати, на пробежку с краснодарцами также вышли министр спорта региона Алексей Чернов и известный баскетболист Алексей Саврасенко.Кроме того, среди бегунов был глава Удмуртии Александр Бречалов.- Всем доброе утро нового года. Удмуртия традиционно 1 января в Краснодаре бежит, - сказал он во время видеообращения к подписчикам в Instagram. - Всем отличного, здорового, счастливого, прекрасного нового года.Колонна горожан стартовала с Пушкинской площади. Люди разных возрастов бежали по центру Краснодара. Участники периодически напевали песни и старались поднять настроение прохожим.До финиша, стоит сказать, добежали все. Для кого-то участие даже стало своеобразным челленджем.- Добежал до конца, хотя и было тяжело, - признался один из участников забега Алексей К. - Не стал первым в забеге, но зато победил для себя.