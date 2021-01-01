Новый год с сугробами по колено и колючими морозами - это точно не про Кубань. Здесь такую зиму не вспомнят даже старожилы. Из года в год погода радует жителей солнцем и плюсовыми отметками. Последний день 2020-го тоже не стал исключением. Правда, местами было настолько тепло, что отметки стали рекордными. Это отметили и синоптики.По их словам, 31 декабря обновилось сразу два суточных рекорда. Как удалось узнать «КП» - Кубань», самые высокие значения зарегистрировали в Анапе и на Красной Поляне.Итак, в Анапе зафиксировано 15,9 градуса. Предыдущий температурный рекорд был относительно недавно - в 2017-м. Тогда градусник показывал 14,9 градуса. Отклонение от нормы, по словам исследователей, составило 6,9 градуса. При этом обычно средние температуры в декабря на курорте - 10 градусов со знаком плюс. Хотя в 2008 году было так холодно 31 декабря, что был зафиксирован абсолютный минимум - минус 14,1 градуса.- Новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня взят и на Красной Поляне, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в метеослужбе. - На курорте зарегистрировали 15,5 градуса. Предыдущий максимум был 20 лет назад - в 2000-м было 12,7 градуса. Отклонение от нормы составило 4,3 градуса.Чтобы не портить настроение туристам, для поддержания сугробов периодически задействуют специальные пушки. На Красной Поляне уже давно не было хороших морозов.- Абсолютный минимум для 31 декабря был зафиксирован в 1936 году и с тех пор не обновлялся. В тот день температура воздуха опустилась до минус 14,7 градусов, - добавляют метеорологи.