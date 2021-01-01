В новогоднюю ночь фейерверки принесли радость жителям и гостям Сочи, а вот спасателям добавили работы. Буквально сразу после боя курантов люди стали взрывать салют в районе районе горы Пикет, где находится смотровая площадка. Искры и сухая погода сделали свое дело - вспыхнул лес, который тушили до рассвета. Однако помощь спасателей потребовалась не только здесь, но и в соседнем районе курорта.В два часа ночи 1 января дежурному поступило сообщение о возгорании лесной подстилки по улице Заречная в селе Головинка Лазаревского района Сочи.Очевидцы, которые видели, как быстро огонь распространяется по территории, решили, что пламя быстро доберется до населенных пунктов. До сел буквально рукой подать от места ЧП, но, как стало известно, эвакуация не требуется.- Земля принадлежит Туапсинскому лесхозу. Однако никакой угрозы населенным пунктам нет, - поспешили заверить «Комсомольскую правду» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - На месте организован штаб пожаротушения.К тушению возгорания леса привлекли группировку сил и средств РСЧС Краснодарского края. На месте происшествия работают 96 спасателей и 15 единиц техники.Площадь активного горения составляет 600 квадратных метров.- Днем было видно только дым, а сейчас и огонь, зарево сильное, - говорят очевидцы.Ситуация находится на особом контроле краевого ГУ МЧС. О пострадавших не сообщается. По некоторым данным, причиной пожара и в этом случае могли стать фейерверки, которые люди запускали в неположенных местах.