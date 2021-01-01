22-летний полицейский сейчас объясняется перед следователями за то, что не сдержался и опорочил честь мундира. Младшего лейтенанта подозревают в «превышении должностных полномочий». А причиной тому стало нападение на 37-летнего мужчину.Сам инцидент произошел еще в конце августа. Тогда оперуполномоченный Азмет Валиев (имена здесь и далее изменены – Авт.) в проезде между двумя домами на улице Репина напал на Сергея Дроздова. Он начал избивать мужчину – удар наносил руками и ногами, причем целился не только в туловище, но и в голову. Насилие продолжалось около получаса, но этого хватило, чтобы запугать избитого.Подавив волю и сопротивление, Азмет посадил Сергея в машину и отвез его в отделение полиции.Там он до самого вечера угрожал мужчине - правоохранитель обещал снова начать избиение. Таким образом, младший лейтенант хотел выбить признания у Сергея по поводу ДТП, которое случилось на одной из улиц кубанской столицы.- Мужчина в итоге дал признательные пояснения и рассказал об обстоятельствах аварии, в которой он участвовал. Признался и в том, что незаконно получил деньги по страховке, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.Пока правоохранителю обвинение официально не предъявляли, не избирали и меру пресечения.- В органах парень работает с февраля 2020 года, а в своей нынешней должности не проработал и двух месяцев, - добавляет «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.Сейчас решается вопрос об отстранении сотрудника от службы. Если обвинение все-таки будет предъявлено, то парню грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением правазанимать определенные должности, либо реальное тюремное заключение - за решеткой он может оказаться до 7 лет.