«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Краснодарском крае и публиковать последние актуальные новости. Так, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 193 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных достигло 27922 человек.- Состояние 126 пациентов врачи оценивают как тяжелое, поэтому они переведены в реанимацию и подключены к аппаратам ИВЛ, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в минздраве Краснодарского края. - 4 пациента находятся на ЭКМО.За сутки с выздоровлением выписаны 116 человек, всего с начала эпидемии вылечились уже 18783 жителей края.Кроме того, на Кубани был обновлен рекорд суточной смертности. Согласно данным оперштаба края, за послдение 24 часа жертвами COVID-19 стали 16 человек. Во всех случаях течение болезни осложняли сопутствующие недуги.Напомним, ранее в регионе продлили режим повышенной готовности до 13 января. Все ранее введенные ограничения сохраняются - масочный режим и соблюдение дистанции обязательно, под запретом, как и прежде, все массовые гуляния.Коронавирус в Краснодаре 2 января 2021В Краснодаре за минувшие сутки зафиксировано 56 новых случаев заражения.Коронавирус в Анапе 2 января 2021В Анапе за последние сутки зафиксировано два новых случаев заболевания.Коронавирус в Сочи 2 января 2021В сочинских больницах число пациентов с коронавирусной инфекцией выросло еще на 46.Коронавирус в Геленджике 2 января 2021В Геленджике за последние 24 часа 13 новых случая заболевания.Коронавирус в Туапсе 2 января 2021В Туапсинском районе за минувшие сутки зафиксировано 3 случаев COVID-19.Коронавирус в Ейске 2 января 2021В Ейском районе за последние 24 часа 9 новых случая инфицирования.