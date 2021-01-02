Стал известен прогноз погоды на январь 2021 в Краснодарском крае. Об этом рассказали синоптики Гидрометцентра России. По данным специалистов второй месяц зимы на Кубани будет теплым.Первый день Нового года был необычно теплым почти на всей территории региона. В Краснодаре 1 января 2021 года температура воздуха поднялась до +16 градусов, в Сочи было +15.Настолько жарким весь январь не будет, но есть шансы, что он запомнится приятными днями.- Средняя месячная температура воздуха на большей части Европейской территории России около средних многолетних значений, в Краснодарском крае и Крыму - на 1 градус выше нормы, - сообщают в Гидрометцентре России.При этом среднее месячное количество осадков будет около нормы – снегопадов и ливней ждать не стоит.Что касается ближайших прогнозов, в Краснодарском крае 2 января днем температура воздуха поднимется до 17 градусов, местами пройдут дожди. Правда, ночью возможны заморозки до минус пяти градусов.3 и 4 января местами прогнозируются утренние туманы, а дневные температуры по краю составят от 7 до 15 градусов выше ноля. Ночью от минус 2 до плюс 7. Теплее всего будет на Черноморском побережье. Также в эти дни в крае будет господствовать ветер восточный и северо-восточный с порывами до 14-17 метров в секунду.