В горах Сочи вторые сутки горит лесная подстилка. Огонь перекинулся из Туапсинского района. По предварительным данным, причиной пожара стали новогодние фейерверки.По данным на 19:30 субботы 2 января, в Краснодарском крае действуют шесть очагов возгораний лесной подстилки на территории Туапсинского района и Сочи. Почти все они расположены в труднодоступной горной части. Площадь активного горения на всех очагах – около 1000 квадратных метров.- В тушении задействованы порядка 250 человек и более 50 единиц техники, из них от МЧС России 92 человека личного состава и 11 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет. В ночное время в населенных пунктах будет организовано окарауливание. На месте организован штаб пожаротушения, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.За ситуацией следят с помощью беспилотников, всю информацию передают и в главное управление чрезвычайного ведомства.Жители Головинки наблюдают за пожарами из своих окон и всерьез опасаются, что огонь доберется до жилых домов. Дым можно заметить и с федеральной трассы Джубга – Сочи.- Пламя спускается к домам на улице Заречной. Вертолетов и машин нет, гарью затянут весь поселок, - сообщают местные жители.В администрации Сочи рассказали, что применение авиации на данном участке опасно из-за проходящих по горам высоковольтных линий. Основное тушение ведется с помощью лопат, спасатели добираются до мест горения пешком. Отмечается, что очаг взят в кольцо с 14:30 2 января. Его площадь порядка 40 гектаров.- На данный момент угрозы распространения огня нет. Для контроля за обстановкой близи жилых домов дежурят расчеты МЧС на пожарных цистернах и МКУ \\"Служба спасения Сочи\\". Для контроля распространения огня на ночь остаются дежурить сотрудники МЧС и специалисты Лесопожарного центра, - рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев.Активное тушение лесной подстилки в Сочи продолжится с наступлением рассвета. Будет рассмотрена возможность использования авиации в отдельных районах, где полетам не помешают ЛЭП.