Эпидемиологическая ситуация в Краснодарском крае во время праздников остается напряженной. В воскресенье на Кубани был повторен суточный рекорд по смертности от коронавируса – из-за обострения инфекции скончалось 16 человекПо последним данным, число больных COVID-19 за минувшие сутки увеличилось на 184. Одновременно лечение от коронавируса получают 8312 человек. Среди новых заболевших 75 мужчин и 109 женщин, в том числе 7 детей.– Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 498,4. 19003 пациентов выписаны с выздоровлением, 123 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 5 человек – на ЭКМО, – сообщили в министерстве здравоохранения края.Количество жертв коронавируса на Кубани увеличилось на 16 человек, общее число умерших с COVID-19 на Кубани достигло 977.Особое внимание сейчас уделяют Сочи. Сюда на новогодние каникулы прибыли тысячи россиян. В местах большого скопления людей работают около 40 волонтеров, который бесплатно раздают маски и распределяют поток туристов. Всего с начала пандемии они раздали более 70 тысяч средств индивидуальной защиты.– Волонтеры в этом сезоне выполняют большую работу по регулированию потоков в местах скопления людей. Благодаря их усилиям очереди на канатных дорогах стали в этом году меньше, чем в прошлые годы. Поэтому опыт привлечения волонтеров можно будет использовать и в дальнейшем, – отметила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Мария Золотухина.В аэропорту Сочи проводят дезинфекцию багажа, а также измеряют температуру пассажиров, прибывающих самолетами и поездами на курорты. Оперативный штаб на курорте будет работать до 10 января.КОНКРЕТНОКоронавирус в Краснодаре 4 января 2021В Краснодаре за минувшие сутки зафиксирован 57 новых случаев заражения.Коронавирус в Анапе 4 января 2021В Анапе положительный тест на коронавирус получили 7 пациентов.Коронавирус в Сочи 4 января 2021В Сочи подтвердился диагноз у 18 человек.Коронавирус в Геленджике 4 января 2021В Геленджике за последние 24 часа выявлены 11 случаев заражения COVID-19.Коронавирус в Туапсе 4 января 2021В Туапсинском районе за последние сутки 5 новых случаев заболевания коронавирусомКоронавирус в Ейске 4 января 2021В Ейском районе за минувшие сутки нет новых случаев заболевания коронавирусом.