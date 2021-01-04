В Сочи на территории Национального парка спасатели продолжают бороться с огнем. Огнеборцы ликвидировали открытое горение на границе Туапсинского и Лазаревского районов. Там лесная подстилка горела с новогодней ночи. По этому направлению новых очагов не зафиксировано.- В ночь на 4 января зафиксирован лесной пожар на Черной горе. Огонь полыхает в районе села Сергей Поле. Угрозы для его жителей нет, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.С рассветом число спасателей, вышедших на борьбу с огнем, увеличилось до 80 челове.- Огонь распространяется вытянутой полосой по хребту, что затягивает процесс тушения. Спасатели используют спецтехнику, всего задействовано 19 единиц. Если позволят погодные условия и на высоте будет отсутствовать задымление, планируется применение авиации МЧС, - рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев.По вине человекаНачальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю, генерал-лейтенант Олег Жанович с уверенностью заявляет, что все природные пожары на территории Сочи вызваны халатностью людей.- Выявлено несколько фактов поджога, документы переданы в органы дознания УВД, - заявил Жанович.На 4 января в Сочи лесная подстила горит в трех местах. Два из них - на границе Туапсинского и Солохаульского лесничества и на горе Кума в Хостинском районе – локализованы. На первом работа вертолет. Его помощью воду сбросили 36 раз. Совокупно вышло 108 тонн.Активное тушение идет на Черной горе.- В целом в городе привлечены 126 человек и 30 единиц техники, из них от МЧС России 35 человек личного состава и 7 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.