В Краснодарском крае на 4 января выявлено 187 новых случаев заражения коронавирусом. Все факты подтверждены лабораторно. Все контактные лица, по сообщению Роспортребнадзора Краснодарского края находятся под наблюдением.В период новогодних каникул много транспорта въезжает в Краснодарский край. В связи с этим сотрудники Роспотребнадзора проводят усиленный контроль на 14 пунктах пропуска через границу Краснодарского края.- Контроль осуществляется за прибывающими транспортными средствами, пассажирами, а также члена экипажа. Под наблюдением также грузы как на международных, так и внутренних направлениях, - сообщили «КП»- Кубань» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.ПОМНИВернувшись из мест, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, необходимо передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактной информации на «горячую линию» по телефону: 8 800 200 03 66. Это номер министерства здравоохранения Краснодарского края.При появлении первых симптомов необходимо оставаться дома и сообщить врачу в поликлинику.- В это непростое время необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены. Особенно это касается лиц из группы риска: пожилых людей с хроническими заболеваниями, - обратились представители управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю к местным жителям и гостям региона.