В Краснодарском крае за минувшие сутки коронавирусом заразились 187 человек. Еще 15 врачам не удалось спасти. Самой молодой жертве инфекции было 28-лет. Девушка страдала гипертонией и сахарным диабетом.С подтвержденным коронавирусом в Краснодарском крае в стационарах находятся 1555 жителей, на дому лечатся 6829 кубанцев.Среди новых заболевших 85 мужчин и 102 женщин, в том числе 8 детей.Особое внимание сейчас уделяют Сочи. Сюда на новогодние каникулы прибыли тысячи россиян. На месте работает оперативный штаб. Чиновники отмечают, что случаев заболевания коронавирусом среди отдыхающих на горнолыжных курортах Сочи не зарегистрировано.Резервный ковидный госпиталь на 200 мест, а также обсерватор на 250 мест пусты.При этом загрузка на номерной фонд курорта составляет 85%.В местах большого скопления людей ежедневно работают около 40 волонтеров, которые бесплатно раздают маски и распределяют поток туристов. Всего с начала пандемии они раздали более 70 тысяч средств индивидуальной защиты.КОНКРЕТНОКоронавирус в Краснодаре 5 января 2021В Краснодаре за минувшие сутки зафиксирован 51 новых случаев заражения.Коронавирус в Анапе 5 января 2021В Анапе положительный тест на коронавирус получили 8 пациентов.Коронавирус в Сочи 5 января 2021В Сочи подтвердился диагноз у 17 человек.Коронавирус в Геленджике 5 января 2021В Геленджике за последние 24 часа выявлены 12 случаев заражения COVID-19.Коронавирус в Туапсе 5 января 2021В Туапсинском районе за последние сутки 5 новых случаев заболевания коронавирусомКоронавирус в Ейске 5 января 2021В Ейском районе за минувшие сутки 3 новых случая заболевания коронавирусом.