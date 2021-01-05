В Сочи названы причины массовых пожаров на территории национального парка. Среди них главная – неосторожное обращение с огнем.– Установлено, что причиной всех возгораний является человеческий фактор, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю – начальник управления по городу Сочи Сергей Скрыльников. - На данный момент ведутся оперативно-следственные действия.По его словам, дознаватели государственного пожарного надзора отработали все материалы и передали их в Следственное управление МВД, где проводятся необходимые действия для привлечения к ответственности виновных.- Хотелось бы обратиться ко всем жителям и гостям города с просьбой не допускать возгораний на своих территориях, не посещать леса и не пользоваться открытым огнем на открытой местности, чтобы не возникало новых очагов возгорания, – обратил внимание Сергей Скрыльников.С конца декабря на территории Сочи произошло несколько крупных пожаров. Буквально вчера был потушен крупный лесной пожар в Туапсинском и Головинском лесничестве в поселке Головинка, но все новые очаги продолжают возникать.Два небольших участка леса общей площадью 250 квадратных метров в селе Нижняя Шиловка, Адлерского района потушили в ночь на 5 января.На данный момент на территории Сочинского национального парка в Верхне-Сочинском и Дагомысском лесничествах огонь охватил 2,2 гектара.Возникновению возгораний способствует аномально теплая погода в регионе.– В Сочи было очень засушливое лето, сухая солнечная зима. В наших лесах накопилось листвы до полуметра. Она горит как порох, поэтому очень быстро идет распространение огня, – пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель директора Сочинского национального парка, главный лесничий Максим Лянгузов. - В течение двух минут огонь распространяется на площади до 20 квадратных метров.В городе создан межведомственный оперативный штаб, который мониторит ситуацию.– Оперативная группа контролирует все участки. В зависимости от сложности возгорания, силы и средства забрасываются на очаги, – отметил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев. - Угрозы населенным пунктам Сочи и населению нет.По состоянию на 13:00 на курорте остаются нелокализованными два очага возгорания лесной подстилки в селе Пластунка, Барановского сельского округа и в селе Варваровка, Волковского сельского округа.- В тушении пожаров задействован вертолет КА-32 Южного АСЦ МЧС России, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. – На месте был сделан 21 сброс воды.Всего к тушению привлекается группировка сил и средств от единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС: 85 человек и 17 единиц техники, из них от МЧС России 29 человека личного состава и 7 единиц техники.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что среди последствий лесных пожаров в Сочи кровавое зарево и смог над городом.