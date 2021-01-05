Теле-радиоведущая, актриса Алла Довлатова поделилась на своей странице в Instagram впечатлениями об отдыхе в Сочи на новогодних каникулах.- Наблюдаю в ленте за моими друзьями, которые отдыхают на горнолыжных курортах нашей страны: кто на Урале, кто на Северном Кавказе и понимаю, что в Сочи, где мы отдыхаем с 2016 года все-таки лучше, - считает актриса.Она напомнила о главном преимуществе курорта, где горнолыжный отдых сочетается с прогулками у моря.- Эта уникальность и делает Сочи таким привлекательным для всех, - заметила Алла Довлатова. - Утром мы едем в зиму, а к вечеру возвращаемся в весну.Она призналась, что в Красной Поляне ее привлекают удобные пункты проката оборудования, разнообразные развлечения для детей, трассы для тюбинга, хаски-центр.Звезда рассказала, что в этом году поставила на лыжи младшую 3-летнюю дочь Машеньку.- Я не много, где была на горнолыжных курортах, могу сравнить с горнолыжными курортами Австрии. Скажу честно, здесь, в Красной Поляне, мне нравится больше, - призналась Алла Довлатова.Но актриса в Сочи не только проводит время на склоне, но и посещает знаковые достопримечательности курорта, один из которых - парк «Ривьера».- Я его помню ещё с детства, - вспоминает актриса. - Конечно, за эти годы многое изменилось. И меня очень порадовало, что с июля, когда мы здесь были в предыдущий раз, в парке произошли колоссальные изменения в лучшую сторону.По мнению Аллы Довлатовой, старейший сочинский парк аттракционов стал ещё красивее, моднее, современнее. Здесь убрали торговлю, сделали много удобных и полезных мест (зоны Wi-Fi, зарядкой для телефонов), театр коней, аттракционы, инсталляции. Она отметила большой выбор аттракционов для разных возрастов, на половине которых, семья даже не успела покататься за день.Но какой же настоящий отдых без посещения изысканных ресторанов?- Сочи всегда славился ресторанами с хорошей кухней, а теперь здесь есть рестораны, которым нет равных даже в Москве, - обращает внимание актриса.В одном из сочинских элитных заведений ее просветили, не хуже, чем в библиотеке.- Я раньше думала, что лучшие в мире устрицы - это французские, а сегодня узнала, что лучшими устрицами признаны японские Осаки. Попробовала - вкусные, но мне больше понравились Розовые Джоли из Намибии, - заключила звезда.