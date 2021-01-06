То, что на новогодних каникулах в Краснодарском крае обычно не бывает снега, жители давно привыкли. Без сугробов и мороза отмечаем праздник уже не первый год. Правда, начало 2021-го оказалось аномально теплым. Температура воздуха прогрелась до непривычных плюсовых отметок в январе. А на Черноморском побережье, где, кажется, и не закрывали купальный сезон, и вовсе бьет рекорды.Как удалось узнать «КП» - Кубань», исторический максимум отмечен сразу в трех городах региона.В Анапе температурный рекорд обновляется два дня подряд. По данным метеослужбы, на курорте аномально высокие отметки были 4 и 5 января.4-го числа зафиксировано 17,3 градуса. Предыдущий температурный рекорд был в 1980 году. Тогда градусник показывал 17,1 градуса. Отклонение от нормы, по словам исследователей, составило 4 градуса. При этом обычно средние температуры в декабря на курорте - 7 градусов со знаком плюс.- Примечательно, что превышение нормы среднесуточной температуры было небольшим: всего 3-4 градуса, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в метеослужбе. - Все дело в сухой и солнечной погоде, которая на юге России зимой является аномалией.5 января в Анапе воздух прогрелся до 17,1 градуса и обновил показатели 1966 года. Тогда было 16,5 градуса. Отклонение от нормальных значений составило 9,3 градуса.Новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня взят и в Туапсе. На курорте зарегистрировали 16,9 градуса. Предыдущий максимум был 32 года назад - в 1988-м было 16,6 градуса.Ранее обновил исторический максимум и Армавир. 3 января было зарегистрировано 12,1 градуса. 38 лет назад в этот же день в городе было тоже тепло, но самые высокие значения были на 0,1 градуса меньше.