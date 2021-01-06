В новогодние праздники на борт самолета пассажиры часто садятся подшофе. Но, если одним свою меру знают, то другие зачастую летят под большим градусом, что отражается на комфорте пассажиров.Очередной такой случай произошел на борту лайнера, который летел в столицу. Мужчина, от которого чувствовался сильный запах алкоголя, ввалился в салон и еще на моменте рассадки начал мешать.Как рассказывают очевидцы, сначала пассажир что-то громко бубнил, затем заявил, что он - важная персона, потому имеет право лететь в бизнес-классе. А после своего выступления мужчина уселся в одно из кресел, правда, не свое. Женщина попросила пассажира встать, но он не реагировал. Тогда она попросила помощи стюардессы, но оказалось, что мужчина уснул.Привести в чувства его якобы смогли только правоохранители, которые утихомирили пассажира и вывели его из салона. На то, чтобы мужчина покинул самолет, ушло немало времени, потому вылет рейса задержался на два часа.Как сообщает РЕН ТВ, это инцидент случился в аэропорту в Сочи. Однако представители аэровокзала сообщили, что подробностей по этому случаю у них нет. Кроме того, нет информации об этом случае и у полиции.- Сведений об этом инциденте у нас нет, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Управлении на транспорте МВД России по ЮФО.