Желающих отдохнуть в Сочи в этом году много. Границы с некоторыми странами до сих пор закрыты, потому жители России махнули на юг страны. Погода, которая установилась на курорте, - отличная. Можно и попасть на городские экскурсии, можно и прогулками по набережной насладиться, а можно и отдохнуть на пляжах - в этом сезоне они открыты даже зимой!Но большинство любителей активного отдыха, конечно же, решили провести каникулы на Красной Поляне. Ранее сообщалось, что отели горного кластера приняли рекордное количество туристов. Их средняя загрузка составила 85%.- С конца декабря в горном и прибрежном кластерах работает 639 средств размещения, - говорит мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Сейчас одномоментная суточная загрузка составляет примерно 110 тысяч человек.Количество туристов бьет олимпийские рекорды. Несмотря на это, городу удалось избежать серьезных коллапсов, ни одного сбоя систем жизнеобеспечения не было допущено. А все потому, что была масштабная подготовка.- На время новогодних каникул изменена транспортная логистика, что позволило избежать больших пробок в городе, - продолжает глава Сочи Алексей Копайгородский. - По поручению губернатора Кубани ежедневно работает оперативный штаб, в который входят представители правоохранительных органов, силового блока края и всех необходимых министерств и подразделений, которые контролируют ситуацию.Благодаря принятым мерам вспышек коронавирусной инфекции не зафиксировано. Обсерватор, который вновь заработал на время новогодних каникул, по-прежнему пустует. Кроме того, перед началом сезона в Сочи создали резервный ковидный госпиталь на 200 мест. Сегодня эти резервы не задействованы - в этом нет необходимости.- Мы ожидаем массовый отъезд в ближайшее воскресенье, - говорит глава курорта Алексей Копайгородский. - Разработана и утверждена транспортная логистика, которая позволит гостям курорта без пробок покидать наш город.Что касается горнолыжного сезона, то его, если позволит погода, планируют закрывать лишь в мае 2021 года.