19 января верующие отмечают один из самых светлых праздников – Крещение Господне. Несмотря на то, что день рабочий, многие жители Кубани заранее хотят отпроситься у начальства или взять отгул, чтобы посетить с семьей храм. Есть и те, кто после службы, готов окунуться в купель.Крещенские купания, говорят священники, все-таки не обязательное церковное правило, которое нужно соблюдать, а скорее традиция. Тем не менее, ее в Краснодаре уважают. Поэтому из года в год в городе оборудуют купели. Места, стоит сказать, не меняются - все эти точки выбраны неслучайно – организовать омовения именно здесь в свое время просили сами жители. Каждый горожанин выбирает купель, которая находится ближе к его дому или работе.В преддверии праздника всех волнует вопрос - разрешат ли искупаться на Крещение в Краснодаре. Этот момент сейчас обсуждают власти. Не исключено, что в кубанской столице особым образом организуют купели, чтобы у входа в водоем не было толпы людей.Однако, этот день в городе могут отметить по опыту Новосибирска. Там, напомним, массовые омовения запретили из-за коронавируса. При этом в мэрии города отметили, что единичные купания в проруби - решение самих жителей: если хотят, пусть купаются.КОНКРЕТНООдно из самых популярных мест для омовения, где всегда много верующих, находится в районе пляжа Старая Кубань. Искупаться здесь есть возможность прямо под открытым небом.Адрес: Краснодар, Курортный Поселок.Всегда много верующих собирается и около Дворца спорта «Олимп». Многим людям нравится то, что купель оборудовали не в самой реке, а бассейне в прибрежной зоне. Сам искусственный водоем достаточно больших размеров – окунуться одновременно здесь смогут 4-5 человек.Адрес: Краснодар, ул. Береговая, 144.Традиционно омовения организовывают в храме Рождества Христова. За святыней, что находится в Юбилейном микрорайоне, протекает река Кубань. До водоема буквально рукой подать. Именно здесь в специально отведенном месте и проходят купания.Адрес: Краснодар, Рождественская Набережная, 1.Часто верующие рекомендуют купель около храма Дмитрия Донского. На территории сквера буквально в 20 метрах от святыни оборудуют купель, в которой собираются проводить обряд. Выход для омовения откроют для всех верующих.Адрес: Краснодар, Старокубанская, 40/2Окунуться можно и на территории Георгиевского храма в хуторе Ленина. Именно здесь уже не первый год для православных жителей открыта часовня. Внутри нее оборудовали небольшую купель, но зато с возможностью окунуться с головой.Адрес: Краснодар, Пластунская 25/1.