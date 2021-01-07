В Краснодарском крае, судя по статистике, стабильная эпидемиологическая обстановка. Так, по последним данным, в регионе зарегистрировано 187 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с каждым днем становится все больше, но все же вспышек ковида на Кубани не фиксируется. Обсерваторы, которые открылись в Сочи на время новогодних каникул, по-прежнему пусты. Кроме того, ковидный госпиталь на 200 мест, как и прежде, является резервным - его мощности не задействованы.Тем не менее режим повышенной готовности в Краснодарском крае все еще действует. Соблюдения всех ранее введенных ограничений крайне необходимо. В этой связи Рождество на Кубани проходит в особом режиме.В храмах рождественские службы проведут, несмотря на коронавирус. Правда, много человек разом впускать не будут. Прихожан, особенно людей старше 65 лет, попросили в этом году отказаться от посещения литургии. Но даже если на Рождество вы останетесь дома, то сможете посмотреть онлайн-трансляции службы.Прямые трансляции рождественских служб можно будет посмотреть:- В Свято-Екатерининском кафедральном соборе (улица Коммунаров, 52) - в прямом эфире канала \\"Кубань 24\\";- Храм Святого Духа (улица Сормовская,126);- Храм Святой мученицы Татианы (улица Калинина, 13, территория КубГАУ);- Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» (улица Бойлерная, 78);- Храм Рождества Христова (улица Рождественская Набережная, 1);- Свято-Троицкий собор (улица Фрунзе, 65);- Храм Всех Святых (территория Всесвятского кладбища);- Храм Святителя Николая Чудотворца (улица Трудовой Славы, 3).Также в рождественскую ночь не будет ходить общественный транспорт. Верующие смогут вернуться домой только на такси, пешком или на личном автомобиле.КОНКРЕТНОКоронавирус в Краснодаре 7 января 2021В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 54 новых случая заражения.Коронавирус в Анапе 7 января 2021В Анапе положительный тест на коронавирус получили 2 пациента.Коронавирус в Сочи 7 января 2021В Сочи COVID-19 подтвердился у 9 человек.Коронавирус в Геленджике 7 января 2021В Геленджике за последние сутки выявлены 12 инфицированных.Коронавирус в Туапсе 7 января 2021В Туапсинском районе за последние сутки выявлены пять новых случаев заболевания коронавирусом.Коронавирус в Ейске 7 января 2021В Ейском районе за минувшие сутки один заболевший.