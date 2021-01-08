В Краснодаре подорожает проезд в общественном транспорте – с 28 до 30 рублей. Об этом заявили семь перевозчиков, которые работают на 16 автобусных маршрутах в мегаполисе.Увеличение стоимость проезда будет происходить поэтапно: с 9 января.— Как известно, по законодательству коммерческие перевозчики в случае повышения тарифа обязаны уведомить администрацию – сказала заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина. – Это касается только коммерческих перевозчиков. По муниципальному транспорту — трамваям, троллейбусам и автобусам — цена остается прежней.Согласно федеральному закону № 220, переводчик вправе сам устанавливать тариф на перевозку. Однако в этой ситуации он взять на себя содержание автопарка, выплаты зарплаты водителям, закупку ГСМ, контроль качества услуг, как поведение водителей и содержание автобусов.Отмечается, что организация перевозок по регулируемым тарифам, как в случае с муниципальным транспортом, невозможна – она бы обходилась городу в 10 млрд. рублей. В противном случае перевозчики бы обанкротились.— Коммерческие перевозчики вынуждены провести увеличение стоимости тарифа. В 2020 году они понесли большие затраты. Закупили кассовые аппараты, установили таблички Брайля, оснастили свои транспортные средства по требованиям безопасности. Кроме того, в связи с пандемией и карантином у перевозчиков, с одной стороны, сократилось количество пассажиров и снизилась выручка. С другой стороны, возросли расходы на топливо и запчасти. Повышение оплаты — это вынужденная мера, — добавил президент Ассоциации «Союз транспортников Кубани» Иван Петров.Одной из причин увеличения стоимости тарифа стал рост цен на топливо. Только в 2020 году она возросла на 16%. Также увеличилась стоимость полисов ОСАГО.Ожидается, что остальные перевозчики имеют возможности увеличить тарифы в январе-феврале, потому что они находятся в такой же ситуации, что остальные транспортники. В январе цену на проезд увеличат ООО «Вымпел-М», ООО «Кайман», ООО Кубань», ООО «Респект», ООО «Технотранс-Юг», ООО «Квартет», ООО «Управляющая автотранспортная компания города Краснодара».График повышения цен на проезд:9 января:— № 51 «Ул. Трудовой славы — ул. им. Академика Королёва»; — № 58 «Комсомольский микрорайон — посёлок Берёзовый».10 января:— № 31 «Военный городок им. маршала Г. К. Жукова — Гипермаркет«Лента», ул. Восточный Обход»; — № 44 «Комсомольский микрорайон — автовокзал «Южный».14 января:— № 60 «Краснодарская ТЭЦ — торгово-развлекательный центр «OZ Mall»; — № 61 «Комсомольский микрорайон — торгово-развлекательный центр «OZ Mall»; — № 77 «Юбилейный микрорайон — торгово-развлекательный центр «OZ Mall».16 января:— № 11 «Юбилейный микрорайон — микрорайон «Губернский»; — № 34 «Ул. им. Невкипелого — ЖК «Спортивная деревня»; — № 75 «Юбилейный микрорайон — Мегацентр «Красная Площадь».23 января:— № 56 «Мегацентр «Красная Площадь» — музей «Россия — моя история — торговый центр «Планета».24 января:— № 1 «Автовокзал «Южный» — Мегацентр «Красная площадь» — ул. им. Комарова В.М.»; — № 28 «Юбилейный микрорайон — ул. им. Валерия Гассия»; — № 42 «Юбилейный микрорайон — ул. Ратной Славы»: — № 78 «Комсомольский микрорайон — гипермаркет «Магнит Семейный».31 января:— № 23 «Ул. им. Вишняковой — Речной порт».Отмечается, что увеличения стоимости проезда на транспорте МУП «КТТУ» в ближайшее время не будет.