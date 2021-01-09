Лавина, которая ночью с 8 на 9 января накрыла туристов, мирно спящих в домиках под горнолыжным склоном у горы Отдельной неподалеку от Норильска, забрала несколько жизней. В причинах случившегося разбираются эксперты в различных областях, они же и установят и виновных в трагедии.Этот случай заставил многих задуматься о безопасности на всех горнолыжных курортах, в том числе и Краснодарского края.- Очень быстро развивается горнолыжная индустрия в стране: строятся базы отдыха, домики, подъемники. По некоторым местам может просто не быть данных по лавинной опасности. Например, в Приэльбрусье, в Домбае, где люди живут не один десяток лет, уже накопилась какая-то статистика. А если это новый горнолыжный курорт, то наблюдений и исследований было мало, в таких местах сложно предположить, где лавиноопасно, а где нет. Возможно, такая ситуация была и в Норильске, - предположил президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Елисеев.По мнению специалиста, горнолыжные курорты Краснодарского края можно посещать без боязни. На Кубани базы сформированы давно и места хорошо изучены. Но многое при посещении трасс зависит от отдыхающих, как ответственно туристы подходят к соблюдению необходимых правил.- Курорты в регионе безопасны, если люди соблюдают рекомендации администрации и лавинных служб. Не более опасны, чем пользоваться транспортом, переходить дорогу и так далее. Могу сказать по Красной Поляне. Это горнолыжный курорт, который функционирует довольно долго. Опасные места там изучены. Лавинная служба прекрасно знает, где и чего ожидать, куда нельзя выпускать лыжников, где можно своими силами спустить лавины и открыть трассу, где-то укатывают ратраками, убирая лавинную опасность. Это довольно большой объем работ. В регионе так действуют практически везде, - добавил руководитель Федерации альпинизма региона.Лавина может сойти везде, самое главное, перед поездкой в горы нужно всегда интересоваться погодой.СОВЕТЫПеред выходом на трассу внимательно изучите погоду, посмотрите, не было ли никаких предупреждений по лавинной опасности.В рюкзаке нужно иметь теплые вещи, термос, немного еды, спички, запасные рукавички, мобильник, аптечку и фонарь.Возьмите лавинные датчики, при поисках с ним человека найдут в десять раз быстрее.Чтобы уйти от лавины, нужно ехать вниз по диагонали скатывающемуся снегу.Увидев лавину, нужно кричать и подавать сигналы, чтобы ситуацию заметили спасатели и начали работать.Если лавина застала ночью и накрыла домик, в котором вы находились, то, по возможности, попытайтесь спрятаться под мебелью.