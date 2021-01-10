В Краснодарском крае число заболевших коронавирусом держится на одном уровне. За последние сутки на Кубани было зафиксировано 188 случаев заражения инфекцией, накануне было выявлено 185. Больше отметки в 190 новых случаев заражения порог в течение двух недель преодолен не был.Также стоит отметить, что за сутки в регионе умели еще 15 пациентов. А количество тяжелых пациентов за два месяца перевалило за сотню. В настоящее время 123 человека находятся на ИВЛ, еще трое - на ЭКМО.В Краснодарском крае стартует массовая вакцинация. 8 января она началась в Курганинском районе. Ранее в минздраве Краснодарского края заявили, что до февраля в регион поставят более 200 тысяч доз препарата. Прививать будут всех желающих, до этого вакцину могли поставить только медики, учителя и соцработники.На Кубани каждый день проводят рейды на соблюдения правил режима повышенной готовности – его продлили до 13 января. Особое внимание уделяется кафе, магазинам и развлекательным центрам. За время пандемии в Краснодарском крае были выявлены нарушения в 643 различных заведениях. Всего было обследовано 12130 предприятий. А в Сочи даже создали региональный оперативный штаб по проведению зимнего курортного сезона.КОНКРЕТНОКоронавирус в Краснодаре 10 января 2021В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 59 новых случая заражения.Коронавирус в Анапе 10 января 2021В Анапе положительный тест на коронавирус получили девять пациентов.Коронавирус в Сочи 10 января 2021В Сочи COVID-19 подтвердился у 23 человек.Коронавирус в Геленджике 10 января 2021В Геленджике за последние сутки выявлены 16 инфицированных.Коронавирус в Туапсе 10 января 2021В Туапсинском районе за последние сутки выявлены два новых случая заболевания коронавирусом.Коронавирус в Ейске 10 января 2021В Ейском районе за минувшие сутки еще четыре заболевших.