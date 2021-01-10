Новогодние каникулы подарили жителям Краснодарского края необычно теплую погоду, в первых числах января воздух прогревался до +18 градусов. Однако в последний выходной день 10 января на большей части региона пошел снег.- В большинстве районов дождь, мокрый снег и снег, в отдельных районах сильные осадки. Прогнозируются налипание мокрого снега, гололед, ухудшение видимости в осадках и тумане, - говорится в прогнозе на 10 января, опубликованном в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Обильные осадки сочетаются с похолоданием и ветром. Температура воздуха ночью может опуститься до минус четырех, однако днем столбики термометров покажут значения выше ноля – от +1 до +4.На Черноморском побережье немного теплее: ночью от +1 до +6, а днем от +4 до +9 с сильными осадками и ветром порывами до 13-18 метров в секунду.В Гидрометцентре России сообщают, что мокрый снег будет идти на территории Краснодарского края до 12 января, и предупреждают о возможных неблагоприятных условиях.- 10-12 января в Краснодарском крае сильные осадки (дождь, мокрый снег, снег), гололедно-изморозевое отложение, налипание мокрого снега, гололедица, ветер 13-18 м/с, - говорится в прогнозе Гидрометцентра.- Непогода коснется, в первую очередь, Черноморского побережья и горных районов. Обращаем внимание на Туапсинский район, город Сочи, Апшеронский, Мостовской, Лабинский и другие районы края, - рассказали в региональном управлении МЧС.Все силы и средства экстренного ведомства работают в режиме повышенной готовности, действует оперативный штаб.- МЧС России рекомендует проявлять бдительность, соблюдать меры пожарной безопасности, соблюдать ПДД. Силы и средства готовы к действиям по предназначению, - рассказал начальник ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.По прогнозам синоптиков, в среду 13 января на Кубань вновь придет потепление.