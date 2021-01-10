Новогодние каникулы в Краснодарском крае завершились настоящей зимой, о которой еще на Рождество почти ничего не напоминало. Последствия снегопада в Краснодаре 10 января 2021 года доставили горожанам массу неудобств.Мокрый снег при температуре около ноля начал валить ранним утром и продолжается весь день. В Краснодаре и крае объявлено экстренное предупреждение, которое действует с 10 по 12 января. В эти дни возможны серьезные неприятности из-за налипания мокрого снега.С утра 10 января закрыт для приема рейсов аэропорт Краснодара, задержано 22 рейса. По последним данным, воздушная гавань не сможет работать как минимум до 17:00. Прибывающие рейсы направлены на запасные аэродромы.- На 14:20 аэропорт Краснодар ограничил прием воздушных судов до 17:00, в связи с продолжающимся усилением осадков и необходимостью расчистки аэродрома от снега. Два рейса отменены: АК «Аэрофлот» из Краснодара в Москву и АК «ЮтЭйр» в Сочи, - сообщили в аэропорту Краснодара.На улицы краевого центра вышла техника. 27 машин обработали улицы, однако снегопад быстро превратил проезжую часть в месиво.- По прогнозам синоптиков, снег будет идти до вечера. За ситуацией следит Центр мониторинга дорожного движения и транспорта совместно с Единой дежурно-диспетчерской службой. Прошу водителей быть осторожными и внимательными на дорогах. Не выезжайте на летней резине, - обратился к горожанам глава Краснодара Евгений Первышов.Из-за того, что снегопад пришелся на выходной день, на дорогах нет больших заторов. Их уровень оценивается в 2-3 балла.Тем не менее, без ДТП не обошлось. В аварию утром попал пассажирский автобус в районе «Красной Площади», днем произошло столкновение с участием автомобиля такси на перекрестке Северной и Корницкого.Очевидцы сообщили также, что под тяжестью налипшего снега сломалась ветка дерева на пересечении улиц Бабушкина и Тургенева. Еще одна ветка упала на трамвайные пути в районе улицы Колхозной, ее пассажиры убрали самостоятельно.Синоптики предупреждают, что снегопад продлится до конца дня 10 января, а вероятность мокрого снега сохранится до 12 числа. В среду ожидается потепление.