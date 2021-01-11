Эпидемиологическая ситуация в начале января все еще вызывает опасения. «КП» рассказывает последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 11 января 2021 года. Количество заболевших продолжает расти. На сегодняшний день лечение продолжает 8481 пациент.За минувшие сутки подтвердились еще 190 тестов на COVID-19. Больше всего случаев в Краснодаре.- Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 521,5. 20034 пациента выписаны с выздоровлением. 116 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 3 пациента - на ЭКМО, - отметили в министерстве здравоохранения региона.С начала пандемии умерли 1082 пациента. За минувшие сутки стало известно о 16 новых летальных исходах.В то же время в Сочи подвели итоги зимнего высокого сезона. Курорт принял 270 тысяч отдыхающих. На время наплыва туристов был подготовлен обсерватор и дополнительный ковидный госпиталь. Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что они так и не были задействованы.- Зимний высокий сезон прошел в штатном режиме. Помог накопленный еще летом опыт работы санаторно-курортной отрасли в условиях ограничений и разработанные по поручению губернатора специальные дополнительные меры профилактики по распространению коронавируса на горнолыжных курортах. Главный показать: зарезервированный обсерватор и дополнительный ковидный госпиталь в этот период не принял ни одного человека, - написал Копайгородский в своем телеграм-канале.КОНКРЕТНОКоронавирус в Краснодаре 11 января 2021В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 56 новых случаев заражения.Коронавирус в Анапе 11 января 2021В Анапе положительный тест на коронавирус получили шесть пациентов.Коронавирус в Сочи 11 января 2021В Сочи COVID-19 подтвердился у 20 человек.Коронавирус в Геленджике 11 января 2021В Геленджике за последние сутки выявлены 7 инфицированных.Коронавирус в Туапсе 11 января 2021В Туапсинском районе за последние сутки выявлен один новый случай заболевания коронавирусом.Коронавирус в Ейске 1 января 2021В Ейском районе за минувшие сутки еще двое заболевших.