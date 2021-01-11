Накануне снегом замело весь Краснодарский край – это первая метель в новом году. Растущие во дворах сугробы напомнили о детских забавах. Лепить снежные фигуры выбежали на улицу не только мальчишки и девчонки, но и взрослые.Фантазии у жителей Кубани оказалось не отнять. Из снега за сутки в регионе выросли не только сотни снеговиков, замков и горок, ребятня с родителями воплотили в жизнь все свои творческие порывы – слепили необычные скульптуры от причудливых зверушек до инопланетян.Все свои изваяния кубанцы активно демонстрируют на своих страничках в соцсетях и присылают в местные паблики.Например, в парке Галицкого девушке Ксюше удалось создать настоящее произведение искусства – отдыхающую белоснежную лошадь.В Горячем Ключе мальчишка слепил себе мотоцикл.Не обошла народная фантазия и героев мультфильмов. Так, краснодарская семья создала героя из «Холодного сердца» - снеговика Олафа.Также в городе можно найти частичку скульптуры Венеры Милосской, человека на унитазе или ждуна, ожидающего завершения реконструкции Авроры.Стоит сказать, что во многих районах из-за снегопада не раз отключали свет. Для некоторых этот факт стал одним из толчков выйти на улицу и воплотить свои идеи в лепке.В течение недели в Краснодаре и крае ожидается мокрый снег с дождями, поэтому у тех, кто еще не успел слепить своего персонажа, есть еще время и возможность.Тем временем, водителей просят быть аккуратными на дорогах, из-за перепада ночных и дневных температур магистрали могут покрываться коркой льда. Трассы посыпаются реагентами, но выезжать на летней резине не рекомендуется.