За время новогодних каникул пандемия не сошла на нет. Каждый день лаборатории региона фиксируют десятки новых заболевших.- Показатель зараженности COVID-19 на 100 тысяч населения – 524,9. 20182 пациента выписаны с выздоровлением. 109 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 4 пациента - на ЭКМО, - отметили в министерстве здравоохранения Кубани.И единственным пока способом полностью потушить эпидемию, которая уже почти год царствует на территории Краснодарского края, это вакцинация.К слову, самым ценным подарком под новогоднюю елочку был, пожалуй, иммунитет от коронавируса. Ведь пожелание здоровья никому в эти праздничные дни не казалось банальным. Самое неприятное, что ход, течение и последствия новой болезни предсказать невозможно. На сегодняшний день умерших от осложнений после COVID-19 в Краснодарском крае насчитывается 1097 человек.С конца декабря поликлиники Краснодарского края начали принимать желающих привиться от грозной инфекции. Правда, препарата пока хватает не всем.- В первый же рабочий день года я пришел в свою поликлинику в Северской, чтобы сделать прививку от коронавируса. Мои данные и телефон записали, сказали, что скоро пригласят, - рассказывает «Комсомолке» Анатолий Александров.В минздраве региона подтверждают, что прозвонить в свою регистратуру лучше заранее.- Из 7 165 человек привитых от коронавируса 807 получили полный курс вакцинации - 2 прививки. В регионе для вакцинации населения против COVID-19 определены 97 медицинских организаций, в том числе 86 организаций, оказывающих амбулаторную помощь. Но препарата нам поступило пока меньше, чем численность населения Краснодарского края. Новые партии ожидаются, - сообщили «Комсомолке» в ведомстве.Поэтому постарайтесь не заболеть до этого времени.Прививают от коронавируса в поликлиниках абсолютно бесплатно. Но сделать иммунный укол могут только жители региона старше 18 лет. Отводом от вакцинации может стать наличие симптомов ОРВИ. Если вы переболели простудой меньше, чем две недели назад, тоже пока воздержитесь от вакцинации.Кстати, со 2 января привитые граждане могут оформить электронный сертификат о прохождении вакцинации в своем личном кабинете на портале Госуслуги.ру.