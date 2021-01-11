Прошедшие новогодние каникулы курорты Кубани встречали с пиковыми нагрузками. По предварительным данным, регион принял около 400 тысяч отдыхающих. Праздничное убранство курортных зон сделали особенно старательно, что оставило у туристов, судя по соцсетям, самые яркие впечатления.Вместо звезды – цветок магнолииВ Краснодарском крае безусловным лидером по новогоднему убранству стал Сочи. В центре курорта, на площади Флага, установили елку в сто тысяч светодиодных лампочек. Ее макушку, вместо звезды, украсил цветок магнолии – символ курортного отдыха.Новогоднее дерево было выполнено по специальному заказу. Помимо привычных игрушек, елку украсили оригинальные элементы декора.- Главная елка Сочи – одна из самых высоких в регионе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии курорта. – Ее высотой 23,5 метра.В этом году на курорте был утвержден проект праздничного оформления в концепции «Сочи сияет». В качестве основного цвета выбран золотой. 500 мерцающих арок, консолей, гирлянд и фотозон установлены были во всех районах города.- Все сделано необыкновенно искусно, создает праздничное настроение, - пишут туристы с соцсетях.Особенно ярким получилось украшение Красной Поляны – здесь на каждом курорте установлено по главной елке с Дедом Морозом, оленями и особым шармом, который подчеркивает заснеженные вершины.- Горящие окошки на елке в «Розе Хутор» возвращают в детство, преобладание красных цветов на курорте «Красная Поляна» зажигает праздником, а в горно-туристическом центре «Газпром» елка необыкновенно загадочная и романтичная, - отмечают гости в постах.Главным украшением Краснодара стала светодинамическая ельВ центре Краснодаре выросла 22-метровая светодинамическая ель. Дизайн-проект украшения и объектов для праздничной фотозоны разработал и установил бизнесмен Александр Кравченко. Раньше в соцсетях он раскритиковал городскую ёлку и предложил сделать лучше. В итоге проект получился совместным — дизайн делала команда бизнесмена, администрация купила новогоднее дерево и предоставила дополнительно 40 игрушек.- Фотозона отличается особым современным стилем, - делятся впечатлениями в соцсетях краснодарцы и гости краевого центра. – Инсталляции и фотозоны создают атмосферу волшебства.«Крисмас три» украсили игрушками, звездами и гирляндами в сине-белой цветовой гамме. Рядом установили снеговика, звезду с подсветкой, подарочную коробку с зеркалами, светящийся шар и цифры 2021. Малыши в восторге от интерактивного снеговика.Три белых коня НовороссийскаВ Новороссийске в встрече 2021 года готовились особо. В центре города установили светящийся тоннель.В фотозонах, кроме разнообразных лесных красавиц, карета, запряженная тремя сверкающими конями, обилие гирлянд и подсветок.Вместо снеговика - песковикНа центральном пляже Анапы открылась первая новогодняя лаунж-зона с диванами, горящими каминами, качелями и арт-объектами.- Центральная фигура – песковик - южный брат снеговика, слепленный из морского песка, - сообщили в пресс-службы администрации Анапы.Селфи с песковиком моментально разлетелись по соцсетям с самыми восторженными отзывами.Зеленая красавица украшена игрушками ручной работы местных мастеров. Особой атмосферности и праздничности добавляет вечерняя подсветка. Вся лаунж-зона освещена гирляндами в стиле лофт.Голографическая елка с конфетамиНа центральной набережной Геленджика - голографическая новогодняя елка, украшенная конфетами. А рядом – гигантский светящийся шар.Праздничное настроение на протяжении каникул создавала и новогодняя ярмарка в центре курорта, где продавали подарки и сувениры, сделанные местными мастерами.КОНКРЕТНОКраевой межведомственный штаб по проведению высокого зимнего сезона подвел итоги работы в новогодние праздники. Общий туристический поток в Сочи за десять дней новогодних каникул - 270 тыс. туристов, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В горном кластере показатель составил 146 тыс. гостей. По числу откликов в соцсетях курорт стал неоспоримым лидером. Отдыхающие не уставали описывать волшебную красоту новогоднего оформления Сочи - города-сказки.