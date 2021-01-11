Трагедия в «Сосновом раю» произошла еще 7 мая 2018 года. Именно так называлось живописное место на берегу моря, где остановились молодожены из Ростова. 35-летняя Алина вместе со своими 36-летним супругом Денисом приехали на майские праздники — эта поездка была их медовым месяцев. Пара поженилась в декабре 2017-го, спустя несколько месяцев после знакомства в соцсетях. Но отметить свой праздник вдвоем они смогли лишь через 4 месяца.Уединившись в автокемпинге около Архипо-Осиповки, молодые люди снимали видео и делились впечатлениями от отпуска с родными. Последний раз Алина вышла на связь вечером 5 мая. Шестого числа ни дозвониться, ни дописаться семья женщине не могла. Не реагировал на звонки и сообщения Денис. Они исчезли, из-за чего родные не находили себе места.А утром 7 мая семью Алины разбудил звонок от полиции, которая сообщила, что Денис и его супруга найдены мертвыми.- Сначала мы подумали, что они утонули. Но, когда нам рассказали, что случилось, мы просто поседели, - говорит сестра Алины Юлия Пирова.Убитых супругов нашли в автокемпинге туристы, которые отдыхали неподалеку. Тело 35-летней Алины лежало в палатке - у нее было перерезано ножом горло. Рядом с ней - ее погибший 36-летний муж Денис, который был убит выстрелом в голову. На месте преступления позже обнаружили туристический нож и травматический пистолет. Правда, никаких записок не было.- Следствие рассматривает возможность убийства женщины ее супругом, который впоследствии совершил самоубийство, - рассказывали «Комсомольской правде»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - Было возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство двух лиц».Прошло два с половиной года, однако, что же случилось в тот роковой день в палатке, семья Алины не может понять до сих пор. Трагедия не дает им покоя. Поверить в то, что расправу учинил сам Денис ни знакомые, ни родные не верят. По словам Юлии Пировой, следов пороха на руках у мужчины не было. Поэтому сестры убитой женщины написали на «Битву экстрасенсов», чтобы задать вопросы ясновидящим.Ведьма Марьяна Романова заявила, что Денис был очень закрытым человеком. Родные женщины подтвердили слова экстрасенса, заверив, что до сих пор не знают, кем работал мужчина.- Пустота в душе, вроде крещенный, но крест не носит. Кто-то на него оказывал очень сильное влияние. Может быть, секта, - продолжала Марьяна Романова. - Они неслучайно поехали туда. Он, словно хотел ее познакомить с кем-то.На вопрос ведущей «мог ли мужчина убить свою любимую?», ведьма ответила утвердительно, но в ту же секунду добавила, что Денис не холодный расчетливый убийца.А вот шаман Максим Федоров уверял, что мужчина расправился с женой в состоянии аффекта.- Злоба от мужчины исходит, он себя не контролирует. Это могло произойти внезапно, внутри взрыв и... он ее убил. Я вижу маньячную одержимость, - говорил шаман, после чего стал рассказывать об убийце, по описанию которого родным стало понятно — речь идет о супруге Алины. - Она связала судьбу с нездоровым человеком. У него какая-то опасная форма личностного расстройства, вспышки агрессии.После того, как Максим Федоров закончил, сестры признались — Алина жаловалась на домашнее насилие, несколько ссор молодоженов заканчивались синяками.Эмпат Максим Рапопорт почувствовал, что убиты были и Алина, и Денис, намекая на то, что молодые люди стали жертвами другого человека. Однако, кто это и почему это сделал, ясновидящий не рассказал. Да и из палатки, как признались родные, ничего похищено не было.Экстрасенс Олег Шепс подтвердил версию следователей — мужчина убил свою жену, а затем — себя. Причиной расправы, по словам медиума, стала маниакальная ревность. Супруг постоянно контролировал Алину, потому что ей не доверял.- Если не отвечала, он психовал. Доходило порой до абсурда. У него животная какая-то ревность, - сделал свой безапелляционный вывод победитель \\"Битвы экстрасенсов\\" Олег Шепс. - А спровоцировало ее уведомление в телефоне с того же сайта, где они познакомились. Он осознал, что натворил...Несмотря на то, что у СК сомнений в убийстве и самоубийстве не было с самого начала, семья Алины не могла поверить в то, что женщина стала жертвой собственного мужа. Но, услышав слова последнего экстрасенса, сестры посчитали, что версия была правдоподобной.