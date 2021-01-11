В школе №11 Калининского района Кубани ученикам продлили каникулы. Причина – болезнь учителей. Большинство педагогов захворали простудными инфекциями и не могут вести уроки. Поэтому для 94 учеников этой школы занятия временно отменены и ребятня не села 11 января снова за парты.- На сегодня это единственная школа в крае, в которой не возобновлено обучение после каникул, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в министерстве образования региона. – Также в крае нет закрытых из-за коронавируса детских садов. Лишь только занятия в некоторых группах прекращаются. В одной из групп в детсаду Приморско-Ахтарска ребят отправили на карантин из-за коронавируса. А это – 18 человек. По решению Роспотребнадзора группа пока закрыта. Пока каникулы ребятне продлили на неделю, но, если учителя не выздоровеют, их могут продлить и дальше.А тем временем в Краснодарском крае стали собирать заявки от желающих привиться от коронавируса. В поликлиниках Кубани ждут всех, кто желает уколоться.В это же время растет количество заболевших COVID-19. По последним данным, на Кубани зафиксировано 193 случая инфицирования. Больше всего заболевших – в Краснодаре.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Кубани за новогодние каникулы скорая помощь приняла более 60 тысяч вызововВ круглосуточном режиме четыре тысячи медработников оказывали помощь жителям и гостям края. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (читайте далее) ЕЩЕ ПО ТЕМЕ Сочи бьет рекорды по отдыхающим, а вспышки коронавируса нетТак ли все на самом деле? (продолжение)