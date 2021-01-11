В Подмосковье выясняют подробности страшной аварии, которая произошла на Новорижском шоссе. Водитель самосвала врезался в колонну военных автобусов, в котором ехали срочники и офицеры учебного центра «Войсковой части 83466», занимающийся подготовкой водителей для Минобороны. Во время возвращения из Нахабино с учебных занятий по вождению у одного из автобусов возникла неисправность. Он остановился на обочине. В этот момент автобус протаранил грузовик. В аварии погибли четверо солдат-срочников, среди них - 19-летний Алексей В. из Кропоткина.- В этот город он вместе с родителями перебрался сразу после окончания школы. Родом он из маленького села Харагун в Забайкальском крае, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» друг погибшего парня Юрий. – Вообще учился он хорошо, нареканий учителей к нему никогда не было. При этом не слыл ботаником. У него было много друзей, и я уверен, что каждый о нем только хорошее вспомнит. Отзывчивый он был, добряк, всегда поддержит, поможет.После школы юноша отучился на строителя в техникуме. Затем ему удалось поступить в университет на юридический факультет, чему был несказанно рад.- Он только первый курс закончил, сессию сдал на «отлично». Но, поскольку отсрочки не было, летом его призвали в армию, - рассказывает родственница парня.Кареглазый юноша отправился служить минувшим летом. В конце июня вся семья провожала его в армию. Родные были уверены – ненадолго.- Перед службой часто говорил – «скоро вернусь, не скучайте!» - вспоминают друзья Алексея. - У него планов так много было. Юристом очень хотел стать, прям горел своей мечтой. Понимал, что служба в армии в будущем поможет. До сих пор не верю, что его жизнь оборвалась...«Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким молодого человека.