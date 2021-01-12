На одной из улиц Краснодара местные жители нашли умирающего английского бульдога в мусорном баке. Пес был крепко завязан в мешке и уже практически не подавал признаков жизни.- Люди! Человеческое в вас осталось вообще, - опубликовали видео волонтеры, которые вытащили пса с контейнера. - Мы вот многое повидали, но это... просто глазам своим не сразу поверили.Неравнодушные жители отвезли пса к ветеринарам, где его стали выхаживать. Бульдог был в шоковом состоянии и, по словам зоозащитников, находился под действием медицинских препаратов, которые используются при усыплении.- Кто верит, молитесь, пожалуйста, чтобы пёс не ушёл замерзающий, потерявший веру в людей, - написала в соцсетях краснодарка Анна Мельникова.Добровольцы обратились в полицию, чтобы наказали виновных за жестокое обращение с животным. После этого стражи порядка организовали проверку.– На основании опубликованной информации о возможном факте жестокого обращения с животным назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение, – прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.Уже известно, что собаку зовут Буч, ему один год. Волонтеры сообщают, что состояние четвероногого критическое, но пес продолжает бороться за жизнь.- Некоторое время мальчик [бульдог] был на ИВЛ, но когда смог дышать самостоятельно, трубку вытащили. Он получает антибиотики и другую терапию, ему капают глюкозу. Давление и температура нормализовались. Ближайшие трое суток будут критическими, после уже будет почва для дальнейших прогнозов. Но пока он жив, не сдаётся, борется, - рассказала неравнодушная заводчица бульдогов в сети.Тем, кто выбросил пса на мусорку, грозит уголовное дело. Их личности сейчас устанавливаются.