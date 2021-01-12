Самый известный в стране психолог-криминалист Михаил Виноградов, чьи аналитические способности граничили с экстрасенсорными, умер в Москве на 83 году жизни после продолжительной болезни.А летом 2018 года он разбирался и в деле краснодарского каннибала Дмитрия Бакшеева. Людоеда узнала тогда вся страна. Все произошло, когда на одной из главных улиц Краснодара ремонтировали дорогу и рабочие нашли старенький смартфон. Когда заглянули в папку с фотографиями - чуть не поседели. Там были страшные снимки – на одном - стол с фруктами, где лежала человеческая голова, на другом - молодой мужчина позировал на камеру с человеческой рукой во рту. Мобильник работяги отнесли в полицию, а через несколько дней оперативники нашли его владельца – 32-летнего краснодарца Дмитрия Бакшеева. А когда нагрянули к нему в общежитие, где Бакшеев жил с женой Натальей, в холодильнике нашли ту самую голову с фото. А на плите стояла сковорода с жаркое из человеческого мяса…Во время расследования Бакшеева и прозвали «краснодарским каннибалом», а еще выяснилось, что части тела, которые нашли у него в жилище, принадлежали 35-летней Елене Вахрушевой. С женщиной Бакшеевы были знакомы. Они вместе сначала крепко надрались, а потом убили ее, расчленили и съели.Пока шло следствие, семейная чета не признавалась в убийстве женщины, оперативники просили помощи у профессора Михаила Виноградова – самого знаменитого чтеца человеческих душ. Специалист все детально исследовал и нашел в Бакшееве сходство с другими маньяками. Тогда его заключение помогло следователям разобраться в личности каннибала.- Рано или поздно всем этим серийным убийцам-социопатам хочется, чтобы их нашли, - консультировал Михаил Виноградов. - Они совершают очередное преступление демонстративно или подбрасывают следствию так называемые улики. Взять, например, «битцевского маньяка» Пичушкина или Чикатило, на счету которых десятки жертв. Каждый из них на последних убийствах старался себя преподнести органам, которые за ним охотились. У серийных преступников в какой-то момент наступает перелом в психике, когда они уже не готовы убивать, но и не могут остановиться. Они хотят, чтобы их остановили.Именно для этого, считал Виноградов, краснодарский каннибал намеренно подкинул свой телефон с жуткими фотографиями, где он позировал с отрубленными женскими кистями во рту.После заключение профессора и ряда других экспертиз краснодарского каннибала отправили в психбольницу. А потом был суд. Бакшеевых отправили за решетку за убийство и надругательство над телом своей жертвы. Но спустя пару месяцев Дмитрий Бакшеев умер в тюрьме от тяжелой формы туберкулеза. Его жену отправили по этапу на 10 лет. Сейчас она отбывает наказание в женской колонии.