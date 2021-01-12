На Кубани в Крещение всегда тишь да гладь. Если и бывает дождь, то кратковременный, что называется, на удачу. Температура уже не первый год 19-го числа ниже нуля не опускается. В такую погоду, по словам православных жителей, все таки проще окунаться, нежели в настоящую иордань – там уж точно подготовка нужна. Но в 2021-м жителям Краснодара стоит начинать закаляться - в краевом центре, как и по всему региону, ударят непривычные морозы.В кубанской столице в ночь на 19 января прогнозируют 9-11 градусов мороза, на окраинах города отметки могут опуститься и вовсе до минус 13-15 градусов. Ближе к утру температура начнет подниматься и уже днем дойдет до 4 градусов мороза. Плюс прогнозируют лишь на побережье.Кстати, пронизывающего ветра в праздничный день не ожидается. Синоптики говорят, что скорость его будет около 4 метров в секунду. А еще прогнозируют снег - настоящее чудо в Крещение. Правда, прогноз пока предварительный – за неделю погода может поменяться.Стоит сказать, старожилы хорошо помнят Крещение 1972 года, когда на улице стояли настоящие сибирские морозы. Это подтверждают и метеорологи. По их словам, 19 января в тот год был установлен рекорд – столбики термометров показывали -28,9 градуса. И стоит сказать, этот исторический минимум до сих пор не побит.Стало известно, как пройдет Крещение в Краснодаре 2021. Но в этот раз горожане вынуждены праздновать большой праздник с ограничениями. Виной тому – пандемия коронавируса, которая, к сожалению, еще не закончилась.