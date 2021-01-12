В Краснодаре на днях случился неприятный прецедент. Пассажир сел в автобус номер 51, на входе он собирался оплатить проезд банковской картой. С января 2021 года такая система должна была заработать в общественном транспорте региона. Однако вместо терминала на входе водитель предложил перечислить 28 рублей на его личную банковскую карту.Молодой человек наотрез отказался. За такую принципиальность ему указали на дверь. Сразу после того, как видео конфликта водителя и пассажира попало в сеть, перевозчики заголосили.- Мы требуем повысить проезд с 28 до 30 рублей, - заявили они сразу по окончании праздников. - За работу терминалов с нас снимается комиссия, обслуживание их тоже стоит денег. Потому действующий тариф не оправдывает всех этих затрат.К слову, муниципальный транспорт - трамваи и троллейбусы - увеличивать цену не собираются.Ситуация вызвала бурю негодования, а в мэрии Краснодара решили собрать экстренное совещание по проблеме. Первым прокомментировал появившееся скандальное видео из 51-го автобуса председатель Союза транспортников Кубани.- Все перевозчики Краснодара закупили кассовую технику. Мы получаем жалобы на то, что водители прячут эти аппараты. Когда машина выходит на линию, все предприятия проверяют технику, ее работоспособность. Но водителям, которые десятилетиями работали без контролирующих устройств психологически трудно пока. Мы должны вместе с вами воспитывать культуру водителей. Сегодня появился ролик с 51 маршрута. Водителя правоцировали, но он по-русски говоря хамло. Я знаю, что водителя сняли с линии, как минимум будет взыскание, - сказал Иван Петров.Между тем, в федеральной налоговой службе утверждают, что требования законодательства водителями не соблюдались и раньше.- Были билеты, которые водители возили под сиденьем. Теперь государство наводит порядок. Это были прогнозируемые расходы. Был мораторий на проведение проверок целый год. Почему вы не предусмотрели расходы? - заявил в свою очередь начальник отдела оперативного контроля надзорного органа Евгений Щербаков.Однако в гордуме Краснодара убеждены, увеличение тарифа - прихоть, а не необходимость.- Опыт и мониторинг говорят о том, что реже бывают случаи, когда все в порядке. Вы когда видите, что аппарат приехал с нулем, что вы делаете? Вы говорите о том, что проверяете машины каждое утро. Но на видео большими цифрами наклеен номер водителя. Как это возможно? Вы говорите , что водителям сложно, а как в КТТУ получилось за месяц перейти на оплату картой? - спросили с перевозчиков депутаты.Но отменить увеличение цены за проезд в общественном транспорте уже вряд ли удастся. По закону перевозчик вправе устанавливать ее по собственному разумению.Цены будут подниматься поэтапно на разных маршрутах.14 января:- № 60 «Краснодарская ТЭЦ - ТРЦ «OZ Mall»;- № 61 «Комсомольский микрорайон - ТРЦ «OZ Mall»;- № 77 «Юбилейный микрорайон - ТРЦ «OZ Mall».16 января:- № 11 «Юбилейный микрорайон - микрорайон «Губернский»; - № 34 «ул. им. Невкипелого - ЖК «Спортивная деревня»; - № 75 «Юбилейный микрорайон - мегацентр «Красная Площадь».23 января:- № 56 «Мегацентр «Красная Площадь» - музей «Россия - моя история» - торговый центр «Планета».24 января:- № 1 «Автовокзал «Южный» - мегацентр «Красная Площадь» - ул. им. Комарова В. М.»; - № 28 «Юбилейный микрорайон - ул. им. Валерия Гассия»; - № 42 «Юбилейный микрорайон - ул. Ратной Славы»: - № 78 «Комсомольский микрорайон - гипермаркет «Магнит Семейный».31 января:- № 23 «Ул. им. Вишняковой - Речной порт».