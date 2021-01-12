Жильцы домов по улице Красных Партизан в Краснодаре - как в консервной банке. Окна не открывают месяцами. Иначе здесь нельзя. Откроешь окно – не напасешься освежителей и одеколонов. Прямо под окнами краснодарцев течет ядерная река – так ее прозвали сами жильцы. Начинается она на небольшом участке газона рядом с тротуаром.- Здесь городской канализационный коллектор. Он идет вдоль улицы Красных Партизан, – говорит местный житель Алексей. – В моменты пиковой нагрузки, по вечерам, когда люди возвращаются домой и идет максимальная эксплуатация системы, в этом месте бурлит водичка. Она выходит прямо из коллектора.Затем жижа подтапливает ближайшие улицы - Заполярную и Круговую. Ежедневно по этой дороге местные жители едут на работу или идут на остановку общественного транспорта.Запах у народной реки соответствующий. Воняет так, что проезжающие мимо автомобили заранее закрывают окно. Знают, что будет дальше.- Я обратился в администрацию Краснодара с просьбой ликвидировать аварийную ситуацию. Мне ответили, что эксплуатирующей организацией является «Краснодар Водоканал». Он проводил профилактическую чистку. Сейчас все якобы ликвидировано. Но это не так. Народная река как текла, так и течет. Однажды от вони супругу стошнило прямо в машине, – делится Алексей.Сейчас Алексей отправил повторный запрос в администрацию. Если ситуация не изменится, он обратится в прокуратуру. Впервые мужчина столкнулся с проблемой в августе, когда делал ремонт в квартире. Алексей считает, что дело в износе городской сети. Мол, людей в новые дома заселилось много, а сама сеть никак не изменилась.Ольга от народной реки тоже пострадала.- Здесь постоянно стоит ужасная вонь. Как-то вечером я возвращалась домой и пыталась обойти жижу. Фонарей там нет. Ничего не видно. Тропинок для обхода тоже нет. Ну я и пошла по плитам со штырями, поскользнулась, упала и повредила колено, – делится девушка.Нога отекла так, что Ольга даже ушла на больничный. Не ходила три дня. Больничный закрыла только через неделю. Она убеждена: дойти до дома или ближайшей остановки и не испачкаться – почти нереально.- Эта жижа поднимается на тротуар. Везде образуется грязь. Она заполняет сразу все: и промышленную зону, и газон. Это воняет ужасно. Но у меня не было выбора. Нужно было дойти домой, – резюмирует девушка.По словам местных жителей, сейчас вода никуда не ушла. Она стоит, но уже под снегом. Никуда не делся и запах, который мучает людей уже четыре месяца.«Комсомольская Правда» – Кубань» не смогла получить оперативный комментарий от ООО «Краснодар Водоканал». Просим считать данную публикацию официальным запросом.