В Краснодарском крае до 29 января продлили режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.Согласно постановлению на территории Краснодарского края продолжит действовать масочный режим в общественных местах и на транспорте. Кроме того, жители и гости региона должны придерживаться правила социальной дистанции в 1,5 метра.Жителям из групп риска с хроническими заболеваниями и старше 65 лет следует соблюдать самоизоляцию.В Краснодарском крае по-прежнему запрещены концерты, культурные мероприятия. Число участников деловых мероприятий по-прежнему не должно превышать 100 человек.По данным на 12 января, за сутки на Кубани заразились коронавирусом 196 человек, 16 пациентов скончались. Лечение от COVID-19 получают 8508 человек.