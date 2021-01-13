Эпидемиологическая ситуация в начале января все еще вызывает опасения. «КП» рассказывает последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 13 января 2021 года. Количество заболевших продолжает расти.На сегодняшний день от COVID-19 лечатся 8508 человек, за минувшие сутки подтвердились 196 новых диагнозов. Среди новых заболевших трехмесячный ребенок. Больше всего зараженных в Краснодаре.- Всего с начала пандемии в крае инфекция подтвердилась у 29986 человек, в том числе, у 2370 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 528,3, - сообщают в оперативном штабе региона.Количество жертв коронавируса составляет уже 1113, 16 из них скончались за минувшие сутки.- 118 человек находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, 4 – на ЭКМО в краевой клинической больнице №1, - рассказывают в краевом министерстве здравоохранения.Напряженная обстановка не позволяет снимать действующие ограничения. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности до 29 января.Согласно постановлению на территории Краснодарского края продолжит действовать масочный режим в общественных местах и на транспорте. Кроме того, жители и гости региона должны придерживаться правила социальной дистанции в 1,5 метра.Жителям из групп риска с хроническими заболеваниями и старше 65 лет следует соблюдать самоизоляцию.В Краснодарском крае по-прежнему запрещены концерты, культурные мероприятия. Число участников деловых мероприятий по-прежнему не должно превышать 100 человек.КОНКРЕТНОКоронавирус в Краснодаре 13 января 2021В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 60 новых случаев заражения.Коронавирус в Анапе 13 января 2021В Анапе положительный тест на коронавирус получили 6 пациентов.Коронавирус в Сочи 13 января 2021В Сочи COVID-19 подтвердился у троих человек.Коронавирус в Геленджике 13 января 2021В Геленджике за последние сутки выявлены трое инфицированных.Коронавирус в Туапсе 13 января 2021В Туапсинском районе за последние сутки выявлен 4 новых случая заболевания коронавирусом.Коронавирус в Ейске 13 января 2021В Ейском районе за минувшие сутки нет заболевших.