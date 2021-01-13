Команда «Русская дорога» триумфально вернулась в КВН. В 2018 году дружина из Армавира стала третьей в финале Высшей лиги и объявила о паузе в карьере. Однако длилась она недолго – всего один сезон. Уже в 2020-м команда вновь вернулась в КВН.- На прошлом сочинском фестивале был разговор, чтобы «Русская дорога» прошла в сезон. Это было подстроено под 10-летие чемпионства «БАК-Соучастники». Было сказано: «Ребят, в следующем году будет десять лет с чемпионства «БАК-Соучастники». Может, вы вернетесь и осуществите вашу мечту». Ребята разозлились, но уверенно прошли сезон, – говорит сайту «КП» – Кубань» куратор кубанских команд КВН Евгений Бардиж.После поражения в финале в 2018 году большая часть игроков «Русской дороги» перебрались в Москву. Одни снимались в сериалах, другие были авторами. А недавно команда собралась вновь.- Это огромный труд. Команда собирается за месяц за игры. Обычно это происходит в гостинице. Ребята пишут шутки, обсуждают. Работают над приветствием и домашним заданием. Задействовано около 20 авторов. На это время ребята отключаются от всего и пашут, – добавляет чемпион Высшей лиги КВН в составе команды «БАК-Соучастники» Евгений Бардиж.В финале Высшей лиги, который прошел в Москве 16 декабря 2020 года, «Русская дорога» поделила первое место со «Сборной Татнефти» и стала чемпионом. Спустя десять лет после победы «БАК-Соучастники». Пока команда из Армавира не делится планами на будущее. Не исключено, что в Высшей лиги ее заменит команда «НАТЕ» из станицы Брюховецкой.- Сейчас идут разговоры, чтобы ребята вернулись на будущий сезон. К концу января поймем, идут ли они на Сочинский фестиваль (отборочный турнир). Еще обсуждается финансовый вопрос. Участие в Высшей Лиге – это финансово затратное мероприятие для региона. Да и чтобы играть сезон, нужно время. Это не один месяц, – добавляет БардижКуратор объясняет успех краевых команд большим количеством региональных лиг. Сейчас их на Кубани сразу три: Брюховецкая, Армавирская и Новороссийская – «Черное море». Если «Русская дорога» состоялась из местных ребят, то «НАТЕ» искала игроков по всему краю, и это давало результат.- Здесь собирается много краевых команд. Мы следим за ними. Понимаем, в какой лиге будет играть команда, какая ей нужна помощь. Наша задача – дать ей толчок. На Кубани здорово развивается КВН. Выступление «Русской дороги» – один из показателей, – отмечает Бардиж.Будущих звезд краевые команды ищут на Сочинском фестивале. Ежегодно он собирает сотни команд. В этом году фестиваль впервые в истории пройдет не зимой, а весной. Он состоится с 11 по 22 марта.- КВН движение Краснодарского края благодарит за поддержку губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, – добавляет Бардиж.