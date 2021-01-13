Его семья в конце 80-х вынуждена была покинуть советский Азербайджан из-за вооруженного конфликта. В Краснодарском крае Самир с отличием окончил школу и проникся культурой региона. И даже, как сам шутит, говорит «с армяно-кубанским акцентом».Владелец успешного ивент-агентства в свое время поступил на факультет телерадиовещания и даже защитил докторскую диссертацию по социальной философии. Однако жизнь повернулась так, что теперь он в основном обучает ведущих мероприятий и дает мастер-классы по личному пиару. В Инстаграм у него 120 тысяч подписчиков, он снимает несколько десятков сториз в день.Как помогают в жизни и бизнесе трое детей, как восстанавливаться, если в твоей жизни «праздник» каждый день, и зачем он матерится в соцсетях, - на эти и другие вопросы ведущих и радиослушателей Самир Азарян ответил максимально открыто.Тайм-код00:55 – представление гостя01:36 – сколько живет в Краснодаре02:08 – как вынуждены были переехать из Закавказья на Кубань в 89-м году03:36 – как организовывал помощь пострадавшим в Карабахе05:55 – кубанский говор в жизни армянина07:38 – мини-викторина «Так отож!»: что такое «мыгычка»?08:42 – «телевизионная подноготная»: кем мечтал быть, поступая в вуз, и как защищал докторскую диссертацию11:55 – что смотрит по ТВ Азарян. «Место топчик»13:10 – как выживал бизнес Азаряна в период пандемии. Онлайн-корпоративы, Дед Мороз со справкой и т.п.16:15 – вопрос слушателя: как стать успешным блогером?18:00 – есть ли потери в ивент-отрасли края19:30 – вопрос слушательницы: почему Азарян такой крутой и дорогой?21:16 – кому отказывает?22:00 – почему не работает с госконтрактами23:06 – вопрос в вотсапе: почему такой позитивный человек матерится в сториз?24:13 – сколько человек работает в фирме и на субподряде, есть ли «табу» при найме25:56 – вопросы слушательницы: есть ли обучающие онлайн- курсы; почему не переезжает в Москву27:32 – как «повлияла» на Азаряна певица Мадонна29:57 – как относится к хайпу31:20 – отношение к профессиональным ассоциациям32:29 – вопрос от слушательницы: как проводит свободное время?33:01 - как отдыхает, что дают дети34:05 – историческая рубрика «Любо знаты»: маскарад в 1908 году34:40 – политика в жизни и работе35:58 – вопрос слушательницы про эмоциональное выгорание и восстановление. Любимые фильмы38:34 – как отнесется, если сыновей запишут в казачий класс. Про генерала Кубанского войска Ивана Карповича Назарова (Ованеса Карапетовича Назаряна)40:08 – любимые места в Краснодаре и чего не хватает в городе41:39 – ответ на вопрос викторины42:07 – про окрошку42:47 – про краснодарский общепит44:25 – узнают ли на улице