Сегодня игроки «Краснодара» вышли из отпуска. В ближайшее время команда Мурада Мусаева вылетит в испанскую Марбелью, где сыграет с польской «Легией», латвийской «Ригой» и белорусским «Шахтером». Сейчас футболисты проходят медосмотр. Затем их ждем небольшое занятие и вылет на первый тренировочный сбор.Новогодние каникулы для игроков «Краснодара» уже позади. Впереди месяц тренировок и возвращение на поле в официальных матчах. Мы собрали лучшие кадры из отпуска «быков».Вратарь сборной России Матвей Сафонов сразу после завершения первой части сезона попрощался с холостяцкой жизнью. 21-летний голкипер женился на своей возлюбленной Анастасии, с которой встречался более пяти лет.Юрий Газинский был в отпуске с семьей. Полузащитник сборной России отпраздновал четырехлетие дочери в Краснодаре, а затем вместе с супругой и ребенком рванул в Крым, где полетал на вертолете и приручил тигренка.Насыщенным получился отпуск для Реми Кабеллы. Французский полузащитник вместе с семьей отпраздновал Рождество, а затем улетел с друзьями в Дубай. В ОАЭ хавбек посетил Сад Чудес – самый больший в мире парк цветов.Защитник «быков» Кристин Рамирес вместе с семьей побывал в Доминикане. Там игрок занялся дайвингом. Как известно, зимой в Пунта-Кане можно встретить горбатого кита.Маркус Берг, который недавно вошел в список лучших бомбардиров 21-го века, предпочел курортам отдых на родине. Вместе с семьей нападающий укатил в Швецию, где рыбачил и катался на лошадях.Улетел на родину и нападающий Ари. Вместе с супругой Натальей он каждый год раздает подарки местным детям из фавелы, где вырос сам. По словам девушки, местная ребятня ждет нападающего как Деда Мороза.Улетел на родину в Бразилию и Масиэл Вандерсон. Нападающий «Краснодара» не расставался с мячом даже во время отпуска.На родину – в Махачкалу – отправился полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. Вместе с друзьями он наградил участников любительского турнира по футболу.Побывал в родном городе – Санкт-Петербурге – Евгений Марков. Вместе с друзьями из академии «Зенита» он вспомнил, как начинал карьеру, и поиграл в футбол.